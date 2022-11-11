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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-enflasyon-yuzde-104-seviyesinde-1063318630.html
Almanya'da enflasyon yüzde 10.4 seviyesinde
Almanya'da enflasyon yüzde 10.4 seviyesinde
Almanya'da enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 ve aylık bazda yüzde 0.9 arttı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T11:05+0300
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avrupa'da enerji krizi
almanya
enflasyon
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Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tüketici fiyatlarının yerel standartlara göre ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 arttı.Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış kaydetti.Yüzde 10 olan eylül enflasyonunun üzerindeki rakam, ekim sonundaki ön okuma ile uyumlu geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-doner-10-euro-oldu-tuketici-tepkili-1063314472.html
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almanya, enflasyon
almanya, enflasyon

Almanya'da enflasyon yüzde 10.4 seviyesinde

11:05 11.11.2022
© AFP 2022İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022
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Almanya'da enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 ve aylık bazda yüzde 0.9 arttı.
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tüketici fiyatlarının yerel standartlara göre ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 arttı.
Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış kaydetti.
Yüzde 10 olan eylül enflasyonunun üzerindeki rakam, ekim sonundaki ön okuma ile uyumlu geldi.
Et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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Almanya'da döner 10 euro oldu, tüketici tepkili
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