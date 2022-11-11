https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-enflasyon-yuzde-104-seviyesinde-1063318630.html
Almanya'da enflasyon yüzde 10.4 seviyesinde
Almanya'da enflasyon yüzde 10.4 seviyesinde
Almanya'da enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 ve aylık bazda yüzde 0.9 arttı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T11:05+0300
2022-11-11T11:05+0300
2022-11-11T11:05+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062445437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f3cba0e5723dc93c5cb4b4d84ec6cd29.jpg
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tüketici fiyatlarının yerel standartlara göre ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 arttı.Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış kaydetti.Yüzde 10 olan eylül enflasyonunun üzerindeki rakam, ekim sonundaki ön okuma ile uyumlu geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-doner-10-euro-oldu-tuketici-tepkili-1063314472.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062445437_3:0:903:675_1920x0_80_0_0_1c2d4a1281afeddf633d61e9495b0ae7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, enflasyon
Almanya'da enflasyon yüzde 10.4 seviyesinde
Abone ol
Almanya'da enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 ve aylık bazda yüzde 0.9 arttı.
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tüketici fiyatlarının yerel standartlara göre ekim ayında yıllık bazda yüzde 10.4 arttı.
Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış kaydetti.
Yüzde 10 olan eylül enflasyonunun üzerindeki rakam, ekim sonundaki ön okuma ile uyumlu geldi.