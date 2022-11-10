https://sputniknews.com.tr/20221110/-trump-herkese-kizgin-ozellikle-de-dr-mehmet-ozu-desteklemeye-tesvik-ettiren-esi-melaniaya-1063278000.html

' Trump, herkese kızgın, özellikle de Dr. Mehmet Öz'ü desteklemeye teşvik ettiren eşi Melania'ya'

' Trump, herkese kızgın, özellikle de Dr. Mehmet Öz'ü desteklemeye teşvik ettiren eşi Melania'ya'

2024 için adaylığını açıklamaya hazırlanan Trump, desteklediği adayların çoğunun seçmenler tarafından reddedilmesiyle ara seçimlerin en büyük kaybedeni haline... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T12:20+0300

2022-11-10T12:20+0300

2022-11-10T13:20+0300

dünya

donald trump

melania trump

mehmet öz

abd ara seçimleri

cumhuriyetçi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103157/86/1031578659_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_952ffb628e6d254a9ddfd45c2ddc935c.jpg

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin beklediği kırmızı dalganın gelmemesinin baş sorumlusu olarak gösterilen önceki Başkan Donald Trump'ın 'çok sinirli' olduğu basına yansıdı. Cumhuriyetçi Parti'nin önseçimlerinde destek verdiği yüzlerce adayın oy pusulasında yer alma yarışını kazandıktan sonra çoğunun sandıkta hezimete uğramasıyla eleştiri oklarını üzerine toplayan Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamasını tehlikeye soktuğu yorumlarından etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu. Haberlere göre ara seçim sonuçlarıyla ilgili 'kendisi hariç herkesi suçlayan' Trump'ın Senato'da Demokrat çoğunluğun değişmesi açısından kritik önemdeki eyaletlerden Pennsylvania'da Demokrat rakibine yenilen Dr. Mehmet Öz'ü desteklemeye kendisini teşvik ettiği gerekçesiyle eşi Melania'ya da 'kızgın' olduğu iddia edildi. The New York Times (NYT) muhabiri Maggie Haberman, bununla ilgili Twitter paylaşımlarında şu iddialarda bulundu:"Trump bu sabah gerçekten çok öfkeli, özellikle de Mehmet Öz konusunda ve kendisine Öz'ü desteklemesini tavsiye eden herkesi - karısı da dahil olmak üzere - suçluyor, kendisine yakın insanlara göre, bunun en iyi kararı olmadığını söylüyor.""Bazıları Trump'ın gelecek hafta yapmayı planladığı 2024 başkanlık seçimine adaylık açıklamasının zamanlamasını değiştirmeye zorlarken, aday olmamasına yönelik talepler de geldi, ama bu riskli ve ara seçimlerden yara aldığını kabul etmek olur ki, bazı danışmanları durumun bu olmadığında ısrarcı.""Trump'ın yetişkin bir erkek olduğunu, kendisine en yakın bazı kişilerin itirazına rağmen Öz'ü desteklediğini, hatta desteklemenin ötesine geçip miting sırasında Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde Öz'ün rakibi olan Dave McCormick'e sahneden saldırdığını unutmamak lazım."'Öfkeden küplere bindi, herkese bağırıyor'CNN de bir danışmanına dayanarak Trump'ın 'öfkeden küplere bindiğini ve herkese bağırdığını' iddia etti. Trump'ın sözcüsünden yalanlamaHaberler üzerine Trump'ın bir sözcüsünden yalanlama geldi. Haberlerin 'tamamen yalan' olduğunu söyleyen sözcü, Trump'ın sandıktan 'ezici galibiyetle çıktığını' savundu.'Trump'la yaşayan Trump'tan ölür'Trump'ın eski danışmanlarından olan Cumhuriyetçi stratejist David Urban ise "Amerika'daki her Cumhuriyetçi bu sabah midesinde bulantıyla uyandı. Trump'la yaşayan Trump'tan ölür" dedi.'Georgia'da smaçı kaçırmamızın nedeni'Cumhuriyetçi stratejist Alex Conant da Senato'daki dengeleri belirleyecek sonucu 6 Aralık'taki 2. tura kalan Georgia eyaleti için "Georgia'da smaçı basmalıydık. Açıkçası, kazanmamız gereken yarışları kaybettik, çünkü Trump defolu adaylar seçti" tepkisini verdi.'2. tur için kampanyasını engellemenin yolları aranıyor'Trump'ın Georgia'da senatörlük için skandallara gark olmuş eski Amerikan futbolu yıldızı Herschel Walker'ı destekleyebilmesi karşısına hayretlerini ifade eden Cumhuriyetçi yetkililerin bağımsız seçmenleri daha da yabancılaştıracağı düşüncesiyle Trump'ın 2. tur için kampanyasını durdurmanın yollarını aradığı belirtildi. 'Hem vali konağını hem senato koltuğunu kaybettik'Trump'ın Pennsylvania Senatörlüğü için desteklediği Mehmet Öz'ün yenilgisinin yanısıra Pennsylvania Valiliği için desteklediği Doug Mastriano'nun da açık ara kaybetmesini değerlendiren eyaletteki bir Cumhuriyetçi stratejist, "Hem vali konağını hem senato koltuğunu kaybettik. Pennsylvania'daki Cumhuriyetçiler Trump'a çok kızacak" dedi. 'Adını koyalım: Bir Trump sorunumuz var'Fox News'e konuşan bir Cumhuriyetçi kaynak, "Daha önce net değildiyse artık olması gerekir. Bir Trump sorunumuz var" saptamasını yaptı. 'Bu adamın bir kaybeden olduğunu söylemeliyiz'Trump'ın Beyaz Saray'ında stratejik iletişim direktörlüğü yapmış Alyssa Farah Griffin, çok sert çıktı: "Cumhuriyetçi Parti'nin kendine sorması gereken zaman geldi, Donald Trump'ı teskin etmek için düşük kaliteli adaylar göstermeye devam edecek mi? Cumhuriyetçi partinin gelişmesini istiyorsanız, nihayet sesimizi çıkarmalı ve bu adamın bir kaybeden olduğunu söylemeliyiz: 2020'yi kaybetti. Bu sefer de kazanılabilecek koltukları bize kaybettiriyor. Geleceğin nasıl görünebileceğini düşünmenin zamanı geldi."

https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-yapilan-kongre-ara-secimlerinde-maglup-olan-mehmet-ozden-rakibine-tebrik--1063258146.html

https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html

https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-esrar-kullaniminin-yasallastirilmasina-kuzey-dakota-ve-arkansastan-ret-marylandden-onay-1063228170.html

https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-medyasi-ilk-secim-sonuclari-cumhuriyetciler-ve-trump-icin-kotu-1063265974.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, melania trump, mehmet öz, abd ara seçimleri, cumhuriyetçi parti