https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-esrar-kullaniminin-yasallastirilmasina-kuzey-dakota-ve-arkansastan-ret-marylandden-onay-1063228170.html

ABD'de esrar kullanımının yasallaştırılmasına Kuzey Dakota ve Arkansas'tan ret, Maryland'den onay

ABD'de esrar kullanımının yasallaştırılmasına Kuzey Dakota ve Arkansas'tan ret, Maryland'den onay

ABD'de Kongre ara seçimleri oylaması kapsamında seçmenlere esrarın yasallaştırılmasına onay verip vermedikleri soruldu. Kuzey Dakota ve Arkansas eyaletleri... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T11:18+0300

2022-11-09T11:18+0300

2022-11-09T11:23+0300

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ABD'de esrar kullanımının yasallaştırılmasına ilişkin süreç muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu eyaletlerde reddediliyor.Salı günü yapılan oylamada Maryland'deki seçmenler, esrarın eğlence amaçlı kullanımın onaylarken, muhafazakar yoğunluklu Arkansas ve Kuzey Dakota eyaletleri ilgili teklifi geri çevirdi.Böylelikle Maryland, ülkede esrar kullanımını yasallaştıran 20. eyalet oldu.Esrarın yasallaştırılmasına savunan NORML kuruluşunun yönetici direktörü Erik Altieri, yaptığı açıklamada, "Marylandliler yasallaştırma lehine oy vererek geçmişin demode fikirlerini reddettiler ve sivil özgürlükleri korumak ve ırksal adaleti desteklemek üzere yasalarını reforme etmeyi seçtiler" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, daha önce esrar kullanımını suç olmaktan çıkaracağı vaadini vermişti. Biden, geçen ay federal yasalara göre esrar bulundurmaktan hüküm giyen binlerce Amerikalı için af çıkarmıştı.Kamuoyu araştırma şirketi NORC tarafından ülke çapında 90 binden fazla seçmenin katılımıyla yürütülen ankete göre 10 seçmenden 6'sı ülke çapında esrarın eğlence amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını destekliyor.Esrarın yasallaştırılması için kapsamlı kampanyalar yürütüldüÖte yandan son dönemde büyük çoğunluğu Arkansas ve Missouri'de olmak üzere 5 eyalette esrarı yasallaştırmak adına 23 milyon dolar bağış toplandı.AP ajansına göre bu iki eyaletteki bağışların yüzde 85'inden fazlası tıbbi esrar ruhsatına sahip şirketlerle ilişkili bağışçılardan geldi.Teklife karşı çıkan Aile Konseyi Eylem Komitesi'nin yönetici direktörü Jerry Cox, "Esrar endüstrisi Arkansas Anayasası'na adını yazmak için milyonlarca dolar harcadı. Artık Arkansanlıların bu ahbap-çavuş siyasetini desteklemediklerini biliyorlar" dedi.Kuzey Dakota'da sunulan teklif, 21 yaş ve üstü kişilerin yasal olarak evde marihuana kullanmasına ve sınırlı miktarda esrar bulundurmasına ve yetiştirmesine olanak verecekti. Ayrıca perakende mağazaları, esrar satışı konusunda politikalar oluşturacaktı.Missouri'deki teklif ise, 21 yaş ve üstü yetişkinler için eğlence amaçlı esrar kulanımının yasallaştırılmasını ve reşit olmayanlara satış veya alkollü araç kullanma dışında şiddet içermeyen esrarla ilişkili suç kayıtlarının silinmesini öngörüyordu. Teklif ceza kanununda değişiklikler yapacak ve geçmişte esrar bulundurmak suçundan alınan mahkumiyetlerin otomatik olarak silinmesini sağlayacaktı.

https://sputniknews.com.tr/20221026/almanyada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-yasallasiyor-1062721457.html

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