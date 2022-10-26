https://sputniknews.com.tr/20221026/almanyada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-yasallasiyor-1062721457.html
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımının yasalaşması planı kabul edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:20+0300
2022-10-26T13:20+0300
2022-10-26T13:29+0300
dünya
almanya
esrar
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Almanya'da az miktarlarda esrarın eğlence amaçlı olarak yasal bir şekilde satın alınması, bulundurulması ve üretilmesinin önü açıldı. Geçen yıldan beri üzerinden tartışılan reform planıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal hükümetin, yetişkinlere eğlence amaçlı kullanılmaz üzere, kontrollü olarak esrar dağıtılması planının kilit maddeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.
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almanya, esrar
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor
13:20 26.10.2022 (güncellendi: 13:29 26.10.2022) Abone ol
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Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımının yasalaşması planı kabul edildi.
Almanya'da az miktarlarda esrarın eğlence amaçlı olarak yasal bir şekilde satın alınması, bulundurulması ve üretilmesinin önü açıldı.
Geçen yıldan beri üzerinden tartışılan reform planıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal hükümetin, yetişkinlere eğlence amaçlı kullanılmaz üzere, kontrollü olarak esrar dağıtılması planının kilit maddeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.