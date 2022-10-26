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SON DAKİKA | Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor
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https://sputniknews.com.tr/20221026/almanyada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-yasallasiyor-1062721457.html
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor
Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımının yasalaşması planı kabul edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:20+0300
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Almanya'da az miktarlarda esrarın eğlence amaçlı olarak yasal bir şekilde satın alınması, bulundurulması ve üretilmesinin önü açıldı. Geçen yıldan beri üzerinden tartışılan reform planıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal hükümetin, yetişkinlere eğlence amaçlı kullanılmaz üzere, kontrollü olarak esrar dağıtılması planının kilit maddeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.
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almanya, esrar
almanya, esrar

Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor

13:20 26.10.2022 (güncellendi: 13:29 26.10.2022)
© AP Photo / Fernando VergaraEsrar- Marihuana
Esrar- Marihuana - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Fernando Vergara
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Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımının yasalaşması planı kabul edildi.
Almanya'da az miktarlarda esrarın eğlence amaçlı olarak yasal bir şekilde satın alınması, bulundurulması ve üretilmesinin önü açıldı.
Geçen yıldan beri üzerinden tartışılan reform planıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal hükümetin, yetişkinlere eğlence amaçlı kullanılmaz üzere, kontrollü olarak esrar dağıtılması planının kilit maddeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.
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