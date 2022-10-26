https://sputniknews.com.tr/20221026/almanyada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-yasallasiyor-1062721457.html

Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor

Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaşıyor

Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımının yasalaşması planı kabul edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T13:20+0300

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dünya

almanya

esrar

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Almanya'da az miktarlarda esrarın eğlence amaçlı olarak yasal bir şekilde satın alınması, bulundurulması ve üretilmesinin önü açıldı. Geçen yıldan beri üzerinden tartışılan reform planıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal hükümetin, yetişkinlere eğlence amaçlı kullanılmaz üzere, kontrollü olarak esrar dağıtılması planının kilit maddeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.

almanya

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almanya, esrar