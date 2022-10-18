https://sputniknews.com.tr/20221018/uber-kanadada-esrar-dagitimina-basladi-1062431379.html

Uber, Kanada’da esrar dağıtımına başladı

Uber, Kanada’da esrar dağıtımına başladı

Bugünden itibaren Kanada'nın başkenti Toronto'da 19 yaşından büyük olan kişiler, talep üzerine resmi olarak Uber Eats'ten esrar satın alabilecek. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T05:17+0300

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Yemek dağıtım uygulaması Uber Eats ve esrar perakende şirketi Leafly, bugününden itibaren Toronto'da esrar teslimatı sunmak için yerel tedarikçilerle ortaklık kurdu.19 yaş ve üzeri müşteriler, esrar siparişlerini Uber Eats uygulaması aracılığıyla üç yerel esrar perakendecisinden birine yönlendirerek verebilecek. Anlaşmaya göre devlet onaylı bir çalışan ise teslimatta müşterinin kimliğini doğrulayacak.Washington Post'ta yer alan habere göre Leafly ve Uber Eats, yeni teslimat hizmetinin ülkedeki tıbbi olmayan esrar satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu söyledikleri yasadışı yeraltı pazarıyla mücadeleye yardımcı olacağını söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20211123/uber-esrar-piyasasina-girdi-ontarioda-uber-eats-uygulamasindan-esrar-siparis-edilebiliyor-1051060899.html

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