https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-yapilan-kongre-ara-secimlerinde-maglup-olan-mehmet-ozden-rakibine-tebrik--1063258146.html
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde mağlup olan Mehmet Öz'den rakibine tebrik
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde mağlup olan Mehmet Öz'den rakibine tebrik
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Kongre ara seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, dün yapılan seçimler sonucunda yenilgiyi kabul etti ve... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T20:50+0300
2022-11-09T20:50+0300
2022-11-09T20:51+0300
mehmet öz
abd
abd ara seçimleri
dünya
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Dr. Mehmet Öz, ABD'deki ara seçimlerde yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti.Öz, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah John Fetterman'a aradım ve tebrik ettim. Kendisine ve ailesine hem kişisel olarak hem de ABD'nin yeni Senatörü olarak iyi dileklerde bulundum" ifadelerini kullandı.Pennsylvania'da aday olarak yarışmanın, kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Öz, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.Öz açıklamasında, "Ülke olarak çok büyük problemlerle karşı karşıyayız ve herkesin partizan kılıçlarını bir kenara bırakarak işine odaklanması gerekiyor. İnsanları bir araya getiren cesur bir liderlik ile gerçek bir değişim yaratabiliriz" ifadelerine yer verdi.Bir doktor olarak her zaman insanları iyileştirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Öz, "Senatör adayı olmamdaki neden de millet olarak bir iyileşme süreci başlatma umuduydu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimlerinde-dr-oz-maglup-oldu-1063225034.html
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mehmet öz, abd, abd ara seçimleri
mehmet öz, abd, abd ara seçimleri
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde mağlup olan Mehmet Öz'den rakibine tebrik
20:50 09.11.2022 (güncellendi: 20:51 09.11.2022) Abone ol
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Kongre ara seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, dün yapılan seçimler sonucunda yenilgiyi kabul etti ve rakibi Demokrat John Fetterman'ı arayarak tebrikte bulundu.
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki ara seçimlerde yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti.
Öz, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah John Fetterman'a aradım ve tebrik ettim. Kendisine ve ailesine hem kişisel olarak hem de ABD'nin yeni Senatörü olarak iyi dileklerde bulundum" ifadelerini kullandı.
Pennsylvania'da aday olarak yarışmanın, kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Öz, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Öz açıklamasında, "Ülke olarak çok büyük problemlerle karşı karşıyayız ve herkesin partizan kılıçlarını bir kenara bırakarak işine odaklanması gerekiyor. İnsanları bir araya getiren cesur bir liderlik ile gerçek bir değişim yaratabiliriz" ifadelerine yer verdi.
Bir doktor olarak her zaman insanları iyileştirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Öz, "Senatör adayı olmamdaki neden de millet olarak bir iyileşme süreci başlatma umuduydu" dedi.