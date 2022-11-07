https://sputniknews.com.tr/20221107/liverpool-taraftarlarina-sok-fenway-sports-grup-kulubu-satisa-cikardi-1063158214.html

Liverpool taraftarlarına şok: Fenway Sports Grup 12 yıldır sahibi olduğu kulübü satışa çıkardı

Liverpool taraftarlarına şok: Fenway Sports Grup 12 yıldır sahibi olduğu kulübü satışa çıkardı

Fenway Sports Grup (FSG) sahibi John Henry, kulübün Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmasından sadece birkaç yıl sonra Liverpool'u satışa çıkardığını... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T16:03+0300

2022-11-07T16:03+0300

2022-11-07T17:07+0300

yaşam

liverpool fc

liverpool

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Ekim 2010'da yönetimi devraldığından beri Merseyside kulübünün efsane günlerine geri dönmesinde ve Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine dönüşmesinde önemli rol oynayan ABD'li şirket FSG, Liverpool'u satışa çıkararak sonu meçhul yeni bir dönemin kapılarını açtı. The Athletic'in haberine göre ABD'li patron John Henry, daha önce de değerlendirdiği, ama vazgeçtiği Liverpool'un satışı için teklifler verilmesi çağrısında bulundu. David Ornstein'ın verdiği haberde, ilgili taraflar için eksiksiz bir satış sunumu yapan FSG'nin Goldman Sachs ve Morgan Stanley'i sürece yardımcı olmaları için tuttuğu belirtildi. Sonunda bir anlaşma yapılıp yapılmayacağının belli olmadığı, ancak FSG'nin teklifleri beklediği kaydedildi. ABD'li beyzbol takımı Boston Red Sox ve ABD'li buz hokeyi takımı Pittsburgh Penguins'in de sahibi olan FSG'den yapılan açıklamada İngiltere Premier Ligi (EPL) kulüplerinde son zamanlarda bir dizi mülkiyet değişikliği ve mülkiyet değişikliği söylentileri olduğu belirtilerek şöyle devam edildi:"Kaçınılmaz olarak bize düzenli olarak FSG'nin Liverpool'daki mülkiyeti hakkında sorular soruluyor. FSG, Liverpool'da hissedar olmak isteyen üçüncü şahıslardan sık sık ilgi beyanları aldı. FSG, daha önce, doğru şartlar ve koşullar altında, bir kulüp olarak Liverpool'un çıkarlarına en uygun şekilde yeni hissedarları değerlendireceğimizi söylemişti. FSG, hem saha içinde hem de saha dışında Liverpool'un başarısına tamamen bağlı kalmaya devam ediyor."FSG'nin yönetiminde Liverpool FC, 2018 yılında 2007'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve bir yıl sonra Tottenham'ı mağlup edip kupayı kaldırdı ve sonraki sezon, 30 yıl sonra ilk kez İngiltere Premier Lig şampiyonu olarak taç giydi.FSG'nin yönetiminde Liverpool FC'nin Anfield Stadyumu'nun dört tribününden ana tribünü 110 milyon sterline dönüştürüldü ve 2021'de de 80 milyon sterlinlik bir projeyle Anfeild You tribününün dönüşümüne başlandı ki, bu gelecek yaza kadar stadyumun kapasitesini 61 bine çıkaracak. Bu süreçte kulübün Melwood'dan Kirkby'deki 50 milyon sterlinlik yeni bir antrenman tesisine geçişi de gerçekleşti. EPL'de son olarak Rusya yaptırımları gerekçesiyle Roman Abramoviç'in elinden alınan Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından 4.25 milyar sterlin karşılığında satın alınmıştı.

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