https://sputniknews.com.tr/20220827/liverpool-bournemouthu-9-0-yenerek-premier-ligdeki-rekorunu-egale-etti-1060474374.html

Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti

Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti

Liverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T19:21+0300

2022-08-27T19:21+0300

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liverpool

premier lig

bournemouth

rekor

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Karşılaşma Anfield stadyumunda gerçekleşti. Liverpool'un golleri, Luis Diaz (3. ve 85. dakikalar), Harvey Elliott (6. dakika), Trent Alexander-Arnold (28. dakika), Roberto Firmino (31 ve 63. dakika ), Virgil van Dijk (45. dakika) ve Fabio Carvalho (81. dakika) tarafından kaydedildi.Bournemouth defans oyuncusu Chris Mepham, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.Liverpool, tarihinin en büyük galibiyetlerinden biriyle İngiltere Premier Ligi (EPL) rekorunu egale etti.Liverpool galibiyet sayesinde ligde 8. sıraya yükseldi, takım 4 maçta 5 puan topladı.Bournemouth ise ligde 3 puanla 16. sıraya yerleşti. Liverpool, 31 Ağustos'ta evinde Newcastle'ı ağırlayacak, aynı gün Bournemouth da Wolverhampton'ı konuk edecek.

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