https://sputniknews.com.tr/20220827/liverpool-bournemouthu-9-0-yenerek-premier-ligdeki-rekorunu-egale-etti-1060474374.html
Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti
Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti
Liverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T19:21+0300
2022-08-27T19:21+0300
2022-08-27T19:23+0300
spor
liverpool
premier lig
bournemouth
rekor
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Karşılaşma Anfield stadyumunda gerçekleşti. Liverpool'un golleri, Luis Diaz (3. ve 85. dakikalar), Harvey Elliott (6. dakika), Trent Alexander-Arnold (28. dakika), Roberto Firmino (31 ve 63. dakika ), Virgil van Dijk (45. dakika) ve Fabio Carvalho (81. dakika) tarafından kaydedildi.Bournemouth defans oyuncusu Chris Mepham, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.Liverpool, tarihinin en büyük galibiyetlerinden biriyle İngiltere Premier Ligi (EPL) rekorunu egale etti.Liverpool galibiyet sayesinde ligde 8. sıraya yükseldi, takım 4 maçta 5 puan topladı.Bournemouth ise ligde 3 puanla 16. sıraya yerleşti. Liverpool, 31 Ağustos'ta evinde Newcastle'ı ağırlayacak, aynı gün Bournemouth da Wolverhampton'ı konuk edecek.
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liverpool, premier lig, bournemouth, rekor
liverpool, premier lig, bournemouth, rekor
Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti
19:21 27.08.2022 (güncellendi: 19:23 27.08.2022) Abone ol
Liverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti.
Karşılaşma Anfield stadyumunda gerçekleşti. Liverpool'un golleri, Luis Diaz (3. ve 85. dakikalar), Harvey Elliott (6. dakika), Trent Alexander-Arnold (28. dakika), Roberto Firmino (31 ve 63. dakika ), Virgil van Dijk (45. dakika) ve Fabio Carvalho (81. dakika) tarafından kaydedildi.
Bournemouth defans oyuncusu Chris Mepham, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.
Liverpool, tarihinin en büyük galibiyetlerinden biriyle İngiltere Premier Ligi (EPL) rekorunu egale etti.
Liverpool galibiyet sayesinde ligde 8. sıraya yükseldi, takım 4 maçta 5 puan topladı.
Bournemouth ise ligde 3 puanla 16. sıraya yerleşti. Liverpool, 31 Ağustos'ta evinde Newcastle'ı ağırlayacak, aynı gün Bournemouth da Wolverhampton'ı konuk edecek.