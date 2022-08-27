Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220827/liverpool-bournemouthu-9-0-yenerek-premier-ligdeki-rekorunu-egale-etti-1060474374.html
Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti
Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti
Liverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T19:21+0300
2022-08-27T19:23+0300
spor
liverpool
premier lig
bournemouth
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060474217_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_aa01e0e8f37a9fc68874077e9dd523f6.jpg
Karşılaşma Anfield stadyumunda gerçekleşti. Liverpool'un golleri, Luis Diaz (3. ve 85. dakikalar), Harvey Elliott (6. dakika), Trent Alexander-Arnold (28. dakika), Roberto Firmino (31 ve 63. dakika ), Virgil van Dijk (45. dakika) ve Fabio Carvalho (81. dakika) tarafından kaydedildi.Bournemouth defans oyuncusu Chris Mepham, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.Liverpool, tarihinin en büyük galibiyetlerinden biriyle İngiltere Premier Ligi (EPL) rekorunu egale etti.Liverpool galibiyet sayesinde ligde 8. sıraya yükseldi, takım 4 maçta 5 puan topladı.Bournemouth ise ligde 3 puanla 16. sıraya yerleşti. Liverpool, 31 Ağustos'ta evinde Newcastle'ı ağırlayacak, aynı gün Bournemouth da Wolverhampton'ı konuk edecek.
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060474217_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_0068b3bed8f38a14f7a82de5beecd1cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
liverpool, premier lig, bournemouth, rekor
liverpool, premier lig, bournemouth, rekor

Liverpool, Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier Lig'deki rekorunu egale etti

19:21 27.08.2022 (güncellendi: 19:23 27.08.2022)
© AFP 2022 / OLI SCARFFLiverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti.
Liverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
Abone olTelegram
Liverpool kulübü, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Bournemouth'u evinde 9-0 mağlup etti.
Karşılaşma Anfield stadyumunda gerçekleşti. Liverpool'un golleri, Luis Diaz (3. ve 85. dakikalar), Harvey Elliott (6. dakika), Trent Alexander-Arnold (28. dakika), Roberto Firmino (31 ve 63. dakika ), Virgil van Dijk (45. dakika) ve Fabio Carvalho (81. dakika) tarafından kaydedildi.
Bournemouth defans oyuncusu Chris Mepham, 46. dakikada kendi kalesine gol attı.
Liverpool, tarihinin en büyük galibiyetlerinden biriyle İngiltere Premier Ligi (EPL) rekorunu egale etti.
Liverpool galibiyet sayesinde ligde 8. sıraya yükseldi, takım 4 maçta 5 puan topladı.
Bournemouth ise ligde 3 puanla 16. sıraya yerleşti. Liverpool, 31 Ağustos'ta evinde Newcastle'ı ağırlayacak, aynı gün Bournemouth da Wolverhampton'ı konuk edecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала