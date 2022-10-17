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Muhammed Salah, Steven Gerrard'ı geride bıraktı
Muhammed Salah, Steven Gerrard'ı geride bıraktı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T00:15+0300
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spor
liverpool
salah
manchester city
rekor
steven gerrard
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Premier Lig'de bu sezon 3'üncü, toplamda ise 121'inci golüne ulaşan yıldız golcü Muhammed Salah, önemli istatiksel başarılara imza attı.Ligdeki toplam gol sayısında Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard'ı (120 gol) geçen Salah, Robbie Fowler'ın (128 gol) ardından takımının lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi.Salah, ligdeki toplam gol sayısında Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu da yakaladı.
https://sputniknews.com.tr/20221016/premier-ligin-11-haftasinda-liverpool--manchester-cityyi-1-0-maglup-etti-1062385586.html
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liverpool, salah, manchester city, rekor, steven gerrard
liverpool, salah, manchester city, rekor, steven gerrard

Muhammed Salah, Steven Gerrard'ı geride bıraktı

00:15 17.10.2022
© AP Photo / Jon Superİngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından birisini daha geride bıraktı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından birisini daha geride bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Jon Super
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından birisini daha geride bıraktı.
Premier Lig'de bu sezon 3'üncü, toplamda ise 121'inci golüne ulaşan yıldız golcü Muhammed Salah, önemli istatiksel başarılara imza attı.
Ligdeki toplam gol sayısında Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard'ı (120 gol) geçen Salah, Robbie Fowler'ın (128 gol) ardından takımının lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi.
Salah, ligdeki toplam gol sayısında Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu da yakaladı.
Mohamed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
SPOR
Liverpool, Salah'ın golüyle Manchester City'yi yendi
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