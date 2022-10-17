https://sputniknews.com.tr/20221017/muhammed-salah-steven-gerrardi-geride-birakti-1062389394.html

Muhammed Salah, Steven Gerrard'ı geride bıraktı

Muhammed Salah, Steven Gerrard'ı geride bıraktı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

liverpool

salah

manchester city

rekor

steven gerrard

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Premier Lig'de bu sezon 3'üncü, toplamda ise 121'inci golüne ulaşan yıldız golcü Muhammed Salah, önemli istatiksel başarılara imza attı.Ligdeki toplam gol sayısında Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard'ı (120 gol) geçen Salah, Robbie Fowler'ın (128 gol) ardından takımının lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi.Salah, ligdeki toplam gol sayısında Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu da yakaladı.

https://sputniknews.com.tr/20221016/premier-ligin-11-haftasinda-liverpool--manchester-cityyi-1-0-maglup-etti-1062385586.html

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liverpool, salah, manchester city, rekor, steven gerrard