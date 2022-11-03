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https://sputniknews.com.tr/20221103/bolsonaro-destekcilerine-yol-kapatma-eylemlerini-durdurma-cagrisi-yapti-1063013307.html
Bolsonaro, destekçilerine yol kapatma eylemlerini durdurma çağrısı yaptı
Bolsonaro, destekçilerine yol kapatma eylemlerini durdurma çağrısı yaptı
Brezilya lideri Bolsonaro, pazar günü kaybettiği seçimlerin ardından destekçilerinin başlattığı yol kapatma eylemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T04:38+0300
2022-11-03T04:38+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
yol
kapatma
yol kapatma eylemi
çağrı
luiz inacio lula da silva
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yayınladığı videoda, yol kapatma eylemlerinin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve insanların özgür dolaşım hakkını ihlal ettiğini söyledi.Takipçilerine yollarda değil meydanlar gibi halka açık alanlarda gösteri yapma tavsiyesi veren Bolsonaro, "Başımızı dik tutmalıyız. Gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanır, demokratik oyunun bir parçasıdır" dedi.Bolsonaro, seçim sonuçları nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Hepinize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yolları açın, bu meşru gösterilerin bir parçası değil. Brezilya'da yolların kapatılması, anayasamızda bulunan, insanların gelip gitme haklarını ihlal ediyor. Hem ekonomiye zarar veriyor hem de diğer insanların hakların saygı duymak lazım" açıklamasında bulundu.Sao Paulo'da bir araç göstericilerin arasına daldıÖte yandan, ülkenin Sao Paulo eyaletine bağlı Mirassol kentinde düzenlenen yol kapatma eyleminde bir araç göstericilerin arasına daldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gri renkli bir arabanın birçok göstericiyi götürdüğü ve bazılarının üzerinden geçtiği görülüyor.Ülke basınında çıkan haberlerde, olay nedeniyle aralarında 2 çocuk ve 3 polisin bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi.Bu arada ülke çapında yapılan yol kapama eylemlerinin 16 eyalette devam ettiği ve eylemin yapıldığı 732 yolun yeniden açıldığı duyuruldu.Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50.9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı.Seçim sonuçlarını hala açıkça kabul etmeyen Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada gösterilerin 'seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu' olduğunu söylemişti.Sonuçların açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri yol kapama eylemlerine ve ülkenin çeşitli eyaletlerinde ordu karargahlarının yakınında, orduyu müdahaleye çağıran gösteriler düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221102/bolsonaro-destekci-askeri-karargahlarin-onunde-toplandi-orduya-mudahale-cagrisi-yaptilar-1063002680.html
https://sputniknews.com.tr/20221102/brezilyada-secimleri-kaybeden-bolsonaro-2-gun-sonra-sessizligini-bozdu-secim-sonuclarina-deginmedi-1062961663.html
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brezilya, jair bolsonaro, yol, kapatma, yol kapatma eylemi, çağrı, luiz inacio lula da silva
brezilya, jair bolsonaro, yol, kapatma, yol kapatma eylemi, çağrı, luiz inacio lula da silva

Bolsonaro, destekçilerine yol kapatma eylemlerini durdurma çağrısı yaptı

04:38 03.11.2022
© AFP 2022 / EVARISTO SAJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / EVARISTO SA
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Brezilya lideri Bolsonaro, pazar günü kaybettiği seçimlerin ardından destekçilerinin başlattığı yol kapatma eylemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yayınladığı videoda, yol kapatma eylemlerinin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve insanların özgür dolaşım hakkını ihlal ettiğini söyledi.
Takipçilerine yollarda değil meydanlar gibi halka açık alanlarda gösteri yapma tavsiyesi veren Bolsonaro, "Başımızı dik tutmalıyız. Gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanır, demokratik oyunun bir parçasıdır" dedi.
Bolsonaro, seçim sonuçları nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Hepinize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yolları açın, bu meşru gösterilerin bir parçası değil. Brezilya'da yolların kapatılması, anayasamızda bulunan, insanların gelip gitme haklarını ihlal ediyor. Hem ekonomiye zarar veriyor hem de diğer insanların hakların saygı duymak lazım" açıklamasında bulundu.
Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya 'müdahale etme' çağırısında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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Sao Paulo'da bir araç göstericilerin arasına daldı

Öte yandan, ülkenin Sao Paulo eyaletine bağlı Mirassol kentinde düzenlenen yol kapatma eyleminde bir araç göstericilerin arasına daldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gri renkli bir arabanın birçok göstericiyi götürdüğü ve bazılarının üzerinden geçtiği görülüyor.
Ülke basınında çıkan haberlerde, olay nedeniyle aralarında 2 çocuk ve 3 polisin bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bu arada ülke çapında yapılan yol kapama eylemlerinin 16 eyalette devam ettiği ve eylemin yapıldığı 732 yolun yeniden açıldığı duyuruldu.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50.9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı.
Seçim sonuçlarını hala açıkça kabul etmeyen Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada gösterilerin 'seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu' olduğunu söylemişti.
Sonuçların açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri yol kapama eylemlerine ve ülkenin çeşitli eyaletlerinde ordu karargahlarının yakınında, orduyu müdahaleye çağıran gösteriler düzenlemişti.
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