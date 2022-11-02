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https://sputniknews.com.tr/20221102/bolsonaro-destekci-askeri-karargahlarin-onunde-toplandi-orduya-mudahale-cagrisi-yaptilar-1063002680.html
Bolsonaro destekçi askeri karargahların önünde toplandı: Orduya 'müdahale' çağrısı yaptılar
Bolsonaro destekçi askeri karargahların önünde toplandı: Orduya 'müdahale' çağrısı yaptılar
Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T23:57+0300
2022-11-02T23:57+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
luiz inacio lula da silva
ordu
çağrı
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Brezilya'nın Rio de Janiero, Sao Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco ve Rio Grande del Sur eyaletlerinde askeri karargahların önünde toplanan Bolsonaro destekçileri, yaptıkları gösteride Bolsonaro'nun görevde kalması için orduya müdahale çağrısı yaptı.Brezilya milli takımının formasını giyen binlerce Bolsonaro yanlısı, Rio de Janeiro'nun merkezindeki Doğu Askeri Komutanlığı karargahı önünde toplanarak seçim sonuçlarına tepki gösterdi. Göstericiler, orduyu, 1 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak seçimlerin galibi Lula da Silva'ya karşı harekete geçmesini talep etti.'Askeri müdahale' yazılı pankartlar taşınan gösteride, protestocular Lula da Silva karşıtı sloganlar attı.Nazi selamı verdilerBrezilya'nın güneydoğusundaki Santa Catarina eyaletine bağlı Sao Miguel do Oeste şehrinde bir askeri birliğin önünde düzenlenen gösteride protestocular Nazi selamına benzer bir hareket yaparak mili marş okudu.Santa Catarina Savcılığı, suç sayılan Nazi selamı veren kişilerin belirlenmesi için gösteride kaydedilen bir videonun analiz edildiğini açıkladı.Yol kapatma eylemleri Sao Paulo'da ise Bolsonaro destekçileri, Güneydoğu Komutanlığı önündeki Ibirapuera Parkı yakınında aynı amaçla gösteri düzenledi.Göstericiler seçimde hile yapıldığını ileri sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtti ve bu sebeple orduyu başta Yüksek Seçim Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarına müdahaleye çağırdı.Öte yandan, ülkede pazar günü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçisi kamyoncuların başlattığı ve ülke çapına yayılan otoyol kapatma eylemleri de devam ediyor.Federal Otoyol Polisi, 15 eyalette devam eden yol kapatma eylemlerinde 631 yolun açıldığını duyurdu.Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş, gösterilerin 'seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu' olduğunu belirtmiş ve "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır ancak bizim yöntemlerimiz özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz" demişti.Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Edson Fachin, Bolsonaro'nun STF yargıçlarıyla yaptığı toplantıda seçimler için "Bitti, ileriye bakmak gerek" ifadesini kullandığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221102/brezilyada-secimleri-kaybeden-bolsonaro-2-gun-sonra-sessizligini-bozdu-secim-sonuclarina-deginmedi-1062961663.html
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brezilya, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, ordu, çağrı
brezilya, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, ordu, çağrı

Bolsonaro destekçi askeri karargahların önünde toplandı: Orduya 'müdahale' çağrısı yaptılar

23:57 02.11.2022
© AP PhotoBrezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya 'müdahale etme' çağırısında bulundu.
Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya 'müdahale etme' çağırısında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AP Photo
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Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya 'müdahale etme' çağırısında bulundu.
Brezilya'nın Rio de Janiero, Sao Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco ve Rio Grande del Sur eyaletlerinde askeri karargahların önünde toplanan Bolsonaro destekçileri, yaptıkları gösteride Bolsonaro'nun görevde kalması için orduya müdahale çağrısı yaptı.
Brezilya milli takımının formasını giyen binlerce Bolsonaro yanlısı, Rio de Janeiro'nun merkezindeki Doğu Askeri Komutanlığı karargahı önünde toplanarak seçim sonuçlarına tepki gösterdi. Göstericiler, orduyu, 1 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak seçimlerin galibi Lula da Silva'ya karşı harekete geçmesini talep etti.
'Askeri müdahale' yazılı pankartlar taşınan gösteride, protestocular Lula da Silva karşıtı sloganlar attı.

Nazi selamı verdiler

Brezilya'nın güneydoğusundaki Santa Catarina eyaletine bağlı Sao Miguel do Oeste şehrinde bir askeri birliğin önünde düzenlenen gösteride protestocular Nazi selamına benzer bir hareket yaparak mili marş okudu.
Santa Catarina Savcılığı, suç sayılan Nazi selamı veren kişilerin belirlenmesi için gösteride kaydedilen bir videonun analiz edildiğini açıkladı.

Yol kapatma eylemleri

Sao Paulo'da ise Bolsonaro destekçileri, Güneydoğu Komutanlığı önündeki Ibirapuera Parkı yakınında aynı amaçla gösteri düzenledi.
Göstericiler seçimde hile yapıldığını ileri sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtti ve bu sebeple orduyu başta Yüksek Seçim Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarına müdahaleye çağırdı.
Öte yandan, ülkede pazar günü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçisi kamyoncuların başlattığı ve ülke çapına yayılan otoyol kapatma eylemleri de devam ediyor.
Federal Otoyol Polisi, 15 eyalette devam eden yol kapatma eylemlerinde 631 yolun açıldığını duyurdu.
Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş, gösterilerin 'seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu' olduğunu belirtmiş ve "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır ancak bizim yöntemlerimiz özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz" demişti.
Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Edson Fachin, Bolsonaro'nun STF yargıçlarıyla yaptığı toplantıda seçimler için "Bitti, ileriye bakmak gerek" ifadesini kullandığını söylemişti.
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
DÜNYA
Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro 2 gün sonra sessizliğini bozdu: Seçim sonuçlarına değinmedi
00:47
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