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https://sputniknews.com.tr/20221102/brezilyada-secimleri-kaybeden-bolsonaro-2-gun-sonra-sessizligini-bozdu-secim-sonuclarina-deginmedi-1062961663.html
Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro 2 gün sonra sessizliğini bozdu: Seçim sonuçlarına değinmedi
Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro 2 gün sonra sessizliğini bozdu: Seçim sonuçlarına değinmedi
Brezilya'da pazar günü düzenlenen ve Lula da Silva'nın kazandığı seçimlerin ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan Devlet Başkanı Bolsonaro seçim... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T00:47+0300
2022-11-02T00:47+0300
dünya
jair bolsonaro
lula da silva
brezilya
seçim
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Bolsonaro, pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda ilk kez açıklamalarda bulundu.Kısa süren konuşmasına kendisine oy verenlere teşekkür ederek başlayan Bolsonaro, "Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım. Basını ve sosyal medyayı kontrol etmekten hiç bahsetmedim. Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Bolsonaro, seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmediği konuşmasında, kamyoncuların başlattığı yol kapatma protestolarına işaret ederek, "Mevcut halk hareketleri, seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.Şiddet içeren gösterileri reddeden Bolsonaro, "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır, ancak bizim yöntemlerimiz, özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz" diye konuştu.Devlet Başkanı, ekonomik ve dini özgürlükler ile Brezilya'yı savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Bolsonaro, seçimlerden önce birçok kez ülkede 1996'dan beri kullanılan elektronik oylama sistemini hedef alan ve yer yer seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğinin işaretini verdiği konuşmalar nedeniyle eleştirilmişti.Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, Bolsonaro ise yüzde 49,1 oranında oy almıştı.Seçimi kaybeden Bolsonaro, ülkede 1985'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana ikinci dönemine seçilemeyen ilk devlet başkanı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/brezilyada-bolsonaronun-secim-yenilgisinin-ardindan-kamyoncular-yollari-kapatti-1062923682.html
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jair bolsonaro, lula da silva, brezilya, seçim
jair bolsonaro, lula da silva, brezilya, seçim

Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro 2 gün sonra sessizliğini bozdu: Seçim sonuçlarına değinmedi

00:47 02.11.2022
© AFP 2022 / EVARISTO SAJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / EVARISTO SA
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Brezilya'da pazar günü düzenlenen ve Lula da Silva'nın kazandığı seçimlerin ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan Devlet Başkanı Bolsonaro seçim sonuçlarına değinmedi ve anayasa çerçevesinde hareket edeceğini söyledi. Bolsonaro "Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım" dedi.
Bolsonaro, pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda ilk kez açıklamalarda bulundu.
Kısa süren konuşmasına kendisine oy verenlere teşekkür ederek başlayan Bolsonaro, "Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım. Basını ve sosyal medyayı kontrol etmekten hiç bahsetmedim. Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Bolsonaro, seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmediği konuşmasında, kamyoncuların başlattığı yol kapatma protestolarına işaret ederek, "Mevcut halk hareketleri, seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.
Brezilya'da pazar günü düzenlenen ve ülkenin sol görüşlü eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın zaferiyle sonuçlanan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin ardından Jair Bolsonaro yanlısı kamyoncular ülkenin çeşitli bölgelerindeki yolları kapatarak gösteriler düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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Brezilya'da Bolsonaro'nun seçim yenilgisinin ardından: Kamyoncular yolları kapattı
Dün, 07:20
Şiddet içeren gösterileri reddeden Bolsonaro, "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır, ancak bizim yöntemlerimiz, özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz" diye konuştu.
Devlet Başkanı, ekonomik ve dini özgürlükler ile Brezilya'yı savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Bolsonaro, seçimlerden önce birçok kez ülkede 1996'dan beri kullanılan elektronik oylama sistemini hedef alan ve yer yer seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğinin işaretini verdiği konuşmalar nedeniyle eleştirilmişti.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, Bolsonaro ise yüzde 49,1 oranında oy almıştı.
Seçimi kaybeden Bolsonaro, ülkede 1985'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana ikinci dönemine seçilemeyen ilk devlet başkanı olmuştu.
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