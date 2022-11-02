https://sputniknews.com.tr/20221102/turkiye-rusya-parlamentolar-arasi-dostluk-grubu-baskani-baybatur-putin-turkiyeye-guveniyor-1062982460.html

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, ABD’nin Türkiye-Rusya ilişkilerinden rahatsız olduğunu söyledi. Baybatur, Putin’in... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T14:11+0300

2022-11-02T14:11+0300

2022-11-02T14:11+0300

politika

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Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuk olarak katıldı. Baybatur programda, Türkiye-Rusya ilişkilerine ve bunun dünyadaki etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘ABD’nin Türk-Rus ilişkilerine sopa göstermesi beyhude’'Türkiye’nin kendi menfaatine olan konularda taviz vermeyeceğini' vurgulayan Baybatur, ABD’nin Türk-Rus ilişkilerinden rahatsız olup ‘aba altından sopa gösterdiğini’ söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa liderlerinden çok daha farklı davrandığını dile getiren Baybatur, şu açıklamalarda bulundu:‘Batı, Ukrayna’ya silah vererek barışı engelliyor’Avrupa ve ABD’nin Rus düşmanlıklarının olduğunu ifade eden Baybatur, Ukrayna’ya silah vermenin yaşanan krizi çözmeyeceğini, bunun yerine tarafları masaya oturtmak gerektiği yönünde görüş belirtti. Rusya’nın silah gücüyle caydırılmayacağını söyleyen Baybatur, şöyle devam etti:‘Kiminle ticaret yapacağımıza biz karar veririz’ABD Hazine Bakan Yardımcısı’nın imzasıyla TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB’a gönderilen ‘uyarı’ mektubunu yorumlayan Baybatur, “Bizim Rusya ile ilişkilerimiz ya da ticaretimiz savaştan sonra başlamadı. Biz uzun süreden beri zaten ciddi ticaret yapıyoruz. Bunlar artarak da devam ediyor. Amerikan Hazine Bakanlığı yetkililerinin bizim Odalar ve Borsalar Birliği'ne gelip de ne oluyor ne bitiyor gibi bu tip tırnak içerisinde tavsiye niteliğinde diyelim ticarete dikkat etmeleri gerektiğini söylemesi akla ziyan. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Kiminle ticaret yapacağımıza biz karar veririz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeffaf bir şekilde hareket ediyor. Vahşi kapitalizm ya da sömürgecilik mantığı tabiri caizse Batı’nın usulüdür, amentüsüdür. Sömüre sömüre bu hale geldiler. Afrika’yı, Cezayir’den Mısır’a kadar birçok ülkeyi sömüren bir mantığın kalkıp da bize ‘Siz bunlarla neden ticaret yapıyorsunuz?’ ya da ‘Ticareti nasıl yapıyorsunuz?’ diye sorgulaması akla ziyan bir durum. Bizim bakanlık yetkililerimiz, Odalar ve Borsalar Birliğindeki arkadaşlar zaten gerekli cevapları verdiler. Herkes işine baksın” şeklinde konuştu.‘Rusya parlamentosu da Türkiye ile dostluk istiyor’Türkiye ve Rusya ilişkilerinde son dönemlerin en iyi noktasında olunduğunu kaydeden Baybatur, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile beraber hakikaten gıpta ile izlediğimiz, son dönemlerin en iyi ilişkilerine gelmiş noktadayız. Rusya ziyaretimde şunu gördüm; hem Federal mecliste hem Duma’daki muhataplarımız Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasını, bu son dönemde yakalanan ivmenin kesinlikle kaybedilmemesi gerektiği noktasında düşüncelerini çok net ifade ederek bizlere söylüyorlar ve iki ülkenin parlamentosunda iki liderin bu iyi ilişkileri pozitif manada yansıyor. Biz çok rahat bir şekilde istediğimiz zaman muhataplarımızı arayıp, görüşüp bir konu varsa istişare edip ya da iki parlamento şöyle yapsa daha iyi olur mu milletvekilleri olarak diye rahat rahat istişareler yaptığımız bir seviyeye geldik. Bu hiç şüphesiz hem Türkiye açısından hem de Rusya Federasyonu açısından bir kazanımdır” dedi.‘Rusya kendi kendine yetebilen bir ülke’Rusya Federasyonu’na bağlı Adigey Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyarette edindiği izlenimleri paylaşan Baturel, Rusya’nın bir çok şeyi aşmış bir ülke olduğunu dile getirdi. Baturel, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Rusya ile ticarette bir sorunumuz yok’Türkiye ve Rusya arasında hem ticaretin hem de turizmin olumlu yönde seyrettiği bilgisini paylaşan Baturel, “Ticaret olarak domatesinden tutun diğer tarımsal ürünlere kadar bütün bölgelerde herhangi bir problem yaşanmadı. Hakeza turizmle alakalı 2021 yılında toplamda yaklaşık 4,5 milyon turist ziyaret etti. 2022 yılının ilk 9 ayında 3,8 milyonu buldu. Taşımada problem olmasına rağmen bu sayı daha da artacak, öyle görünüyor. Ama insanlar yine Türkiye’nin bu misafirperverliği, güvenli olmasından dolayı Rus misafirlerimiz ülkemizi yine bu sene tercih ettiler. Bundan dolayı Türkiye de döviz elde ediyor. Muazzam bir şekilde de Türkiye’ye faydası oldu. Hiç şüphesiz turizm bize önemli bir getirisi olan, önemli bir kalemdir. Bununla alakalı şu ana kadar bir problem yaşanmadı, inşallah yaşanmayacak da. Tarımsal faaliyetlerinden tutun birçok konuda Türkiye Rusya’yla alakalı alışverişi devam ediyor. Karşılıklı memnuniyet var. Ürünlerdeki kaliteden kaynaklı memnuniyet de var” diye belirtti.‘Kılıçdaroğlu panik içerisinde Amerika’ya gidiyor’Koronavirüs pandemisi sırasında birçok dünya ülkesi gibi Türkiye’nin de sıkıntılar yaşadığını, fakat durumun normale döndüğünü dile getiren Baybatur, muhalefetin bu sebeple paniklediğini öne sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika seyahatini de yorumlayan Baybatur, “Temmuz’dan itibaren bazı işler normale dönmeye başlayınca panikten kaynaklı bir saldırganlık başladı. Dolayısıyla başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere ve diğerleri bir panik içerisindeler. Ne yaptığını bilmeyen bir mantıkla Amerika’ya gidiyor. Bir yerlere mesaj verilmek isteniyor. Milletin yanında durmayıp Batı’ya, Amerika’ya karşı sevimli görünmek, ‘Bakın Türkiye’deki beraber hareket edebileceğiniz apart biziz’ noktasında mesajlar vermek o partilere oy veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir hakarettir. Ne CHP ne de İYİ Parti’nin seçmeni Amerika’dan, Batı’dan icazet alınması noktasında gösterilen bu gayretten hoşnut olduğuna inanmıyorum ben. ‘Türkiye’nin Ukrayna’nın yanında durması gerekir’ cümlesi de alelade söylenmiş bir cümle değildir. Bunun önünde, arkasında başka şeyler olduğunu, başka şekilde başkalarına mesajlar verildiğini çok iyi biliyoruz. Bunları yapmamak lazım, yerli ve milli olmak lazım. Muhalefete tavsiyem; Batı başkentlerinde ülkeyi yönetmek için uğraşmayın, Türkiye’deki vilayetleri gezin, onların takdirini kazanın” ifadelerini kullandı.‘Maaş zamları beklenenden daha iyi olacak’Yaşanan ekonomik krizin yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşandığını kaydeden Baybatur, AK Parti’nin hükümet olarak üzerine düşüne yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Baybatur, verilen destekler ve yapılacak maaş zamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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