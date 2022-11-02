https://sputniknews.com.tr/20221102/turkiye-rusya-parlamentolar-arasi-dostluk-grubu-baskani-baybatur-putin-turkiyeye-guveniyor-1062982460.html
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, ABD’nin Türkiye-Rusya ilişkilerinden rahatsız olduğunu söyledi. Baybatur, Putin’in... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:11+0300
2022-11-02T14:11+0300
2022-11-02T14:11+0300
politika
türkiye
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
abd
batı
enflasyon
maaş
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Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor
Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuk olarak katıldı. Baybatur programda, Türkiye-Rusya ilişkilerine ve bunun dünyadaki etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘ABD’nin Türk-Rus ilişkilerine sopa göstermesi beyhude’'Türkiye’nin kendi menfaatine olan konularda taviz vermeyeceğini' vurgulayan Baybatur, ABD’nin Türk-Rus ilişkilerinden rahatsız olup ‘aba altından sopa gösterdiğini’ söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa liderlerinden çok daha farklı davrandığını dile getiren Baybatur, şu açıklamalarda bulundu:‘Batı, Ukrayna’ya silah vererek barışı engelliyor’Avrupa ve ABD’nin Rus düşmanlıklarının olduğunu ifade eden Baybatur, Ukrayna’ya silah vermenin yaşanan krizi çözmeyeceğini, bunun yerine tarafları masaya oturtmak gerektiği yönünde görüş belirtti. Rusya’nın silah gücüyle caydırılmayacağını söyleyen Baybatur, şöyle devam etti:‘Kiminle ticaret yapacağımıza biz karar veririz’ABD Hazine Bakan Yardımcısı’nın imzasıyla TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB’a gönderilen ‘uyarı’ mektubunu yorumlayan Baybatur, “Bizim Rusya ile ilişkilerimiz ya da ticaretimiz savaştan sonra başlamadı. Biz uzun süreden beri zaten ciddi ticaret yapıyoruz. Bunlar artarak da devam ediyor. Amerikan Hazine Bakanlığı yetkililerinin bizim Odalar ve Borsalar Birliği'ne gelip de ne oluyor ne bitiyor gibi bu tip tırnak içerisinde tavsiye niteliğinde diyelim ticarete dikkat etmeleri gerektiğini söylemesi akla ziyan. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Kiminle ticaret yapacağımıza biz karar veririz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeffaf bir şekilde hareket ediyor. Vahşi kapitalizm ya da sömürgecilik mantığı tabiri caizse Batı’nın usulüdür, amentüsüdür. Sömüre sömüre bu hale geldiler. Afrika’yı, Cezayir’den Mısır’a kadar birçok ülkeyi sömüren bir mantığın kalkıp da bize ‘Siz bunlarla neden ticaret yapıyorsunuz?’ ya da ‘Ticareti nasıl yapıyorsunuz?’ diye sorgulaması akla ziyan bir durum. Bizim bakanlık yetkililerimiz, Odalar ve Borsalar Birliğindeki arkadaşlar zaten gerekli cevapları verdiler. Herkes işine baksın” şeklinde konuştu.‘Rusya parlamentosu da Türkiye ile dostluk istiyor’Türkiye ve Rusya ilişkilerinde son dönemlerin en iyi noktasında olunduğunu kaydeden Baybatur, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile beraber hakikaten gıpta ile izlediğimiz, son dönemlerin en iyi ilişkilerine gelmiş noktadayız. Rusya ziyaretimde şunu gördüm; hem Federal mecliste hem Duma’daki muhataplarımız Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasını, bu son dönemde yakalanan ivmenin kesinlikle kaybedilmemesi gerektiği noktasında düşüncelerini çok net ifade ederek bizlere söylüyorlar ve iki ülkenin parlamentosunda iki liderin bu iyi ilişkileri pozitif manada yansıyor. Biz çok rahat bir şekilde istediğimiz zaman muhataplarımızı arayıp, görüşüp bir konu varsa istişare edip ya da iki parlamento şöyle yapsa daha iyi olur mu milletvekilleri olarak diye rahat rahat istişareler yaptığımız bir seviyeye geldik. Bu hiç şüphesiz hem Türkiye açısından hem de Rusya Federasyonu açısından bir kazanımdır” dedi.‘Rusya kendi kendine yetebilen bir ülke’Rusya Federasyonu’na bağlı Adigey Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyarette edindiği izlenimleri paylaşan Baturel, Rusya’nın bir çok şeyi aşmış bir ülke olduğunu dile getirdi. Baturel, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Rusya ile ticarette bir sorunumuz yok’Türkiye ve Rusya arasında hem ticaretin hem de turizmin olumlu yönde seyrettiği bilgisini paylaşan Baturel, “Ticaret olarak domatesinden tutun diğer tarımsal ürünlere kadar bütün bölgelerde herhangi bir problem yaşanmadı. Hakeza turizmle alakalı 2021 yılında toplamda yaklaşık 4,5 milyon turist ziyaret etti. 2022 yılının ilk 9 ayında 3,8 milyonu buldu. Taşımada problem olmasına rağmen bu sayı daha da artacak, öyle görünüyor. Ama insanlar yine Türkiye’nin bu misafirperverliği, güvenli olmasından dolayı Rus misafirlerimiz ülkemizi yine bu sene tercih ettiler. Bundan dolayı Türkiye de döviz elde ediyor. Muazzam bir şekilde de Türkiye’ye faydası oldu. Hiç şüphesiz turizm bize önemli bir getirisi olan, önemli bir kalemdir. Bununla alakalı şu ana kadar bir problem yaşanmadı, inşallah yaşanmayacak da. Tarımsal faaliyetlerinden tutun birçok konuda Türkiye Rusya’yla alakalı alışverişi devam ediyor. Karşılıklı memnuniyet var. Ürünlerdeki kaliteden kaynaklı memnuniyet de var” diye belirtti.‘Kılıçdaroğlu panik içerisinde Amerika’ya gidiyor’Koronavirüs pandemisi sırasında birçok dünya ülkesi gibi Türkiye’nin de sıkıntılar yaşadığını, fakat durumun normale döndüğünü dile getiren Baybatur, muhalefetin bu sebeple paniklediğini öne sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika seyahatini de yorumlayan Baybatur, “Temmuz’dan itibaren bazı işler normale dönmeye başlayınca panikten kaynaklı bir saldırganlık başladı. Dolayısıyla başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere ve diğerleri bir panik içerisindeler. Ne yaptığını bilmeyen bir mantıkla Amerika’ya gidiyor. Bir yerlere mesaj verilmek isteniyor. Milletin yanında durmayıp Batı’ya, Amerika’ya karşı sevimli görünmek, ‘Bakın Türkiye’deki beraber hareket edebileceğiniz apart biziz’ noktasında mesajlar vermek o partilere oy veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir hakarettir. Ne CHP ne de İYİ Parti’nin seçmeni Amerika’dan, Batı’dan icazet alınması noktasında gösterilen bu gayretten hoşnut olduğuna inanmıyorum ben. ‘Türkiye’nin Ukrayna’nın yanında durması gerekir’ cümlesi de alelade söylenmiş bir cümle değildir. Bunun önünde, arkasında başka şeyler olduğunu, başka şekilde başkalarına mesajlar verildiğini çok iyi biliyoruz. Bunları yapmamak lazım, yerli ve milli olmak lazım. Muhalefete tavsiyem; Batı başkentlerinde ülkeyi yönetmek için uğraşmayın, Türkiye’deki vilayetleri gezin, onların takdirini kazanın” ifadelerini kullandı.‘Maaş zamları beklenenden daha iyi olacak’Yaşanan ekonomik krizin yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşandığını kaydeden Baybatur, AK Parti’nin hükümet olarak üzerine düşüne yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Baybatur, verilen destekler ve yapılacak maaş zamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
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türkiye, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, abd, batı, enflasyon, maaş, koronavirüs, ticaret, turizm, rus turistler, chp, iyi parti, vladimir zelenskiy, döviz, ak parti, murat baybatur
türkiye, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, abd, batı, enflasyon, maaş, koronavirüs, ticaret, turizm, rus turistler, chp, iyi parti, vladimir zelenskiy, döviz, ak parti, murat baybatur
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur: Putin, Türkiye'ye güveniyor
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Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, ABD’nin Türkiye-Rusya ilişkilerinden rahatsız olduğunu söyledi. Baybatur, Putin’in Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiğini, bunun Türkiye’ye bir güç sağladığını kaydetti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuk olarak katıldı. Baybatur programda, Türkiye-Rusya ilişkilerine ve bunun dünyadaki etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
‘ABD’nin Türk-Rus ilişkilerine sopa göstermesi beyhude’
'Türkiye’nin kendi menfaatine olan konularda taviz vermeyeceğini' vurgulayan Baybatur, ABD’nin Türk-Rus ilişkilerinden rahatsız olup ‘aba altından sopa gösterdiğini’ söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa liderlerinden çok daha farklı davrandığını dile getiren Baybatur, şu açıklamalarda bulundu:
“Biz hem Rusya ile hem de Batı ile ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürüp Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin menfaatine olacak olan kazanımları elde etmek ve o manada ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Amerika rahatsız oluyor; evet, Batı rahatsız oluyor; evet. Buna benzer bir sürü mesajlar gönderiliyor, tabiri caizse aba altından sopa gösteriliyor ama bu beyhude bir davranış. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türkiye, ülkesinin menfaatine olabilecek konularda tavizsiz bir şekilde yürüyor. Sayın Putin Avrupa’daki hiçbir ülke liderine tabiri caizse itimat etmiyor. Ziyarete geldikleri zaman masanın öbür ucuna oturtuyor. Bunlar bir mesaj. Ama Sayın Erdoğan geldiği zaman çok yakın duruyor. Bu şunu gösteriyor; Putin, Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize güveniyor. ‘Anlaşılması zor bir liderdir’ diyor. ‘Ama neticede anlaşıldığı zaman da sözüne sadık birisidir’ diyor. Bu önemli. Bu bizim ülkemize bir güçtür, bir katkıdır. Bizim için aslolan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin menfaatidir.”
‘Batı, Ukrayna’ya silah vererek barışı engelliyor’
Avrupa ve ABD’nin Rus düşmanlıklarının olduğunu ifade eden Baybatur, Ukrayna’ya silah vermenin yaşanan krizi çözmeyeceğini, bunun yerine tarafları masaya oturtmak gerektiği yönünde görüş belirtti. Rusya’nın silah gücüyle caydırılmayacağını söyleyen Baybatur, şöyle devam etti:
“Ukrayna aklıselim bir şekilde davranarak Rusya gibi bir devletle Avrupa’nın, Batı’nın amiyane tabirle gazına gelerek bu tip söylemlere girmemiş olsaydı bugün çok daha farklı neticeler olurdu. Avrupa, Amerika başta olmak üzere enteresandır bir Rus düşmanlıkları var. Zaten her türlü ortamda Rusya’yı sıkıştırmak için uğraşıyorlar. Siz Rusya’yı silah gücüyle caydırabileceğinizi düşünüyorsanız boşu boşuna uğraşıyorsunuz. Rusya’yı silah gücüyle caydıramazsınız. Onların kendi uçakları, füzeleri, tankları var. Kendi imalatları bunlar, dışarıdan da almıyorlar. Ukrayna’yı adeta tabiri caizse Rusya’nın Suriye’si haline getirmek istiyorlar. Batı, Ukrayna’ya silah vererek ölümleri arttırıyor. İnsanları masaya oturtmak lazım. Sayın Putin açıklama yapıyor; ‘Ben Ukrayna ile masaya oturmaya hazırım’ diyor. Bir taraftan da Zelenski de insan olarak kendisinin de istediği kanaatindeyim ama ne yazık ki aile içerisindeki kavgaya başkalarını dahil ettiğiniz zaman herkesin kendine göre bir hesabı olduğu için bu masaya oturtmayı engelliyorlar ne yazık ki.”
‘Kiminle ticaret yapacağımıza biz karar veririz’
ABD Hazine Bakan Yardımcısı’nın imzasıyla TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB’a gönderilen ‘uyarı’ mektubunu yorumlayan Baybatur, “Bizim Rusya ile ilişkilerimiz ya da ticaretimiz savaştan sonra başlamadı. Biz uzun süreden beri zaten ciddi ticaret yapıyoruz. Bunlar artarak da devam ediyor. Amerikan Hazine Bakanlığı yetkililerinin bizim Odalar ve Borsalar Birliği'ne gelip de ne oluyor ne bitiyor gibi bu tip tırnak içerisinde tavsiye niteliğinde diyelim ticarete dikkat etmeleri gerektiğini söylemesi akla ziyan. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Kiminle ticaret yapacağımıza biz karar veririz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeffaf bir şekilde hareket ediyor. Vahşi kapitalizm ya da sömürgecilik mantığı tabiri caizse Batı’nın usulüdür, amentüsüdür. Sömüre sömüre bu hale geldiler. Afrika’yı, Cezayir’den Mısır’a kadar birçok ülkeyi sömüren bir mantığın kalkıp da bize ‘Siz bunlarla neden ticaret yapıyorsunuz?’ ya da ‘Ticareti nasıl yapıyorsunuz?’ diye sorgulaması akla ziyan bir durum. Bizim bakanlık yetkililerimiz, Odalar ve Borsalar Birliğindeki arkadaşlar zaten gerekli cevapları verdiler. Herkes işine baksın” şeklinde konuştu.
‘Rusya parlamentosu da Türkiye ile dostluk istiyor’
Türkiye ve Rusya ilişkilerinde son dönemlerin en iyi noktasında olunduğunu kaydeden Baybatur, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile beraber hakikaten gıpta ile izlediğimiz, son dönemlerin en iyi ilişkilerine gelmiş noktadayız. Rusya ziyaretimde şunu gördüm; hem Federal mecliste hem Duma’daki muhataplarımız Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasını, bu son dönemde yakalanan ivmenin kesinlikle kaybedilmemesi gerektiği noktasında düşüncelerini çok net ifade ederek bizlere söylüyorlar ve iki ülkenin parlamentosunda iki liderin bu iyi ilişkileri pozitif manada yansıyor. Biz çok rahat bir şekilde istediğimiz zaman muhataplarımızı arayıp, görüşüp bir konu varsa istişare edip ya da iki parlamento şöyle yapsa daha iyi olur mu milletvekilleri olarak diye rahat rahat istişareler yaptığımız bir seviyeye geldik. Bu hiç şüphesiz hem Türkiye açısından hem de Rusya Federasyonu açısından bir kazanımdır” dedi.
‘Rusya kendi kendine yetebilen bir ülke’
Rusya Federasyonu’na bağlı Adigey Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyarette edindiği izlenimleri paylaşan Baturel, Rusya’nın bir çok şeyi aşmış bir ülke olduğunu dile getirdi. Baturel, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu denli iyi olmasından dolayı herkes memnun. Bunun altını kalın kalemle çizelim. Ukrayna-Rusya harbinden dolayı Rusya’daki insanların ambargolardan kaynaklı öyle çok çok sıkıntılara girdiğini ben görmedim. Daha çok insanlarda şunu gördüm; Ukrayna ile olan bu savaşın kendilerini de üzdüğünü, Ukrayna’yı kendilerine akraba bir millet gördükleri için. Ama Batı'nın bu kışkırtmalarından dolayı bu hale gelindiğini, bir an önce Batı oradan elini çekerse Rusya’nın hemen bu işleri tamir edeceğini, bir masaya oturulacağına inanıyorlar. Batı'nın ambargosu onları yormuyor. Netice itibariyle tarımsa tarım, hayvancılıksa hayvancılık, kendi teknolojisi, kendi otobüsü, kendi arabası var… Rusya kendi kendine yeten bir ülke. Köylere kadar doğalgazı olan bir ülke. Çok büyük bir coğrafya. Rusya çok şeyi aşmış bir durumda.”
‘Rusya ile ticarette bir sorunumuz yok’
Türkiye ve Rusya arasında hem ticaretin hem de turizmin olumlu yönde seyrettiği bilgisini paylaşan Baturel, “Ticaret olarak domatesinden tutun diğer tarımsal ürünlere kadar bütün bölgelerde herhangi bir problem yaşanmadı. Hakeza turizmle alakalı 2021 yılında toplamda yaklaşık 4,5 milyon turist ziyaret etti. 2022 yılının ilk 9 ayında 3,8 milyonu buldu. Taşımada problem olmasına rağmen bu sayı daha da artacak, öyle görünüyor. Ama insanlar yine Türkiye’nin bu misafirperverliği, güvenli olmasından dolayı Rus misafirlerimiz ülkemizi yine bu sene tercih ettiler. Bundan dolayı Türkiye de döviz elde ediyor. Muazzam bir şekilde de Türkiye’ye faydası oldu. Hiç şüphesiz turizm bize önemli bir getirisi olan, önemli bir kalemdir. Bununla alakalı şu ana kadar bir problem yaşanmadı, inşallah yaşanmayacak da. Tarımsal faaliyetlerinden tutun birçok konuda Türkiye Rusya’yla alakalı alışverişi devam ediyor. Karşılıklı memnuniyet var. Ürünlerdeki kaliteden kaynaklı memnuniyet de var” diye belirtti.
‘Kılıçdaroğlu panik içerisinde Amerika’ya gidiyor’
Koronavirüs pandemisi sırasında birçok dünya ülkesi gibi Türkiye’nin de sıkıntılar yaşadığını, fakat durumun normale döndüğünü dile getiren Baybatur, muhalefetin bu sebeple paniklediğini öne sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika seyahatini de yorumlayan Baybatur, “Temmuz’dan itibaren bazı işler normale dönmeye başlayınca panikten kaynaklı bir saldırganlık başladı. Dolayısıyla başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere ve diğerleri bir panik içerisindeler. Ne yaptığını bilmeyen bir mantıkla Amerika’ya gidiyor. Bir yerlere mesaj verilmek isteniyor. Milletin yanında durmayıp Batı’ya, Amerika’ya karşı sevimli görünmek, ‘Bakın Türkiye’deki beraber hareket edebileceğiniz apart biziz’ noktasında mesajlar vermek o partilere oy veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir hakarettir. Ne CHP ne de İYİ Parti’nin seçmeni Amerika’dan, Batı’dan icazet alınması noktasında gösterilen bu gayretten hoşnut olduğuna inanmıyorum ben. ‘Türkiye’nin Ukrayna’nın yanında durması gerekir’ cümlesi de alelade söylenmiş bir cümle değildir. Bunun önünde, arkasında başka şeyler olduğunu, başka şekilde başkalarına mesajlar verildiğini çok iyi biliyoruz. Bunları yapmamak lazım, yerli ve milli olmak lazım. Muhalefete tavsiyem; Batı başkentlerinde ülkeyi yönetmek için uğraşmayın, Türkiye’deki vilayetleri gezin, onların takdirini kazanın” ifadelerini kullandı.
‘Maaş zamları beklenenden daha iyi olacak’
Yaşanan ekonomik krizin yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşandığını kaydeden Baybatur, AK Parti’nin hükümet olarak üzerine düşüne yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Baybatur, verilen destekler ve yapılacak maaş zamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Dünyada yaşanan genel bir kriz var. Bunun da hiç şüphesiz Türkiye’ye yansımaları var. Biz uzayda yaşamıyoruz. Yukarıya doğru çıkan fiyatları geriye indirmek şu an global piyasalardan kaynaklı mümkün değilse o zaman vatandaşın alım gücünü arttırmak lazım. Biz Temmuz ayında bunu yaptık, asgari ücreti arttırarak yılbaşında da yapmıştık, inşallah yılbaşında tekrar yapacağız. Biz hükümet olarak kendimize düşenleri de yapıyoruz. Esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden esnafımıza yönelik 100 milyar TL’lik bir kaynak aktardık. Şimdi Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden orta ölçekli ve büyük sanayicilere yönelik sermaye noktasında çalışmalarımız var. Gıda ile alakalı hamdolsun Avrupa’nın raflarında 2 litreden fazla ayçiçek yağı satılmazken bizim marketlerimizde bir kıtlık yok, bir yokluk yok. Enflasyondan kaynaklı bir sıkıntı var. Bunu kabul ediyoruz. Bunu da çözmenin yöntemi vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için onun alım gücünü arttırmaktır, biz şuan bunu yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız maaş zammı konusunda çok defa da söyledi. Bu sefer elde beklenenden daha iyi bir şeyler olacak. Hiç endişeniz olmasın cumhurbaşkanımız gereğini yapacak.”