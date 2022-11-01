Bahçeli: Kılıçdaroğlu ABD'de parlak beyin için gezerken, vatan evlatları Gemlik'te harikalar yarattı

13 Kasım'da Elazığ mitingimizi yapacağız. 13 Kasım'da Elazığ mitingimizi yapacağız.

Türk milleti esareti kabul etmez. Selçuklu Devleti Türk'tür. 99. yıldönümünü kutladığımız cumhurun kararıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmedi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açtı. Başka alternatif olmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu sağladılar. Şayet bir tarif gerekirse, 20. yy Türk milletinin beka yüzyılıdır. Türk milleti esareti kabul etmez. Selçuklu Devleti Türk'tür. 99. yıldönümünü kutladığımız cumhurun kararıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmedi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açtı. Başka alternatif olmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu sağladılar. Şayet bir tarif gerekirse, 20. yy Türk milletinin beka yüzyılıdır.

Çok partili sistem hayatı cumhuriyetin ikinci evresidir. sonraki evresi ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. 28 Ekim'de açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı yeni bir ivme kazandırdı. Çok partili sistem hayatı cumhuriyetin ikinci evresidir. sonraki evresi ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. 28 Ekim'de açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı yeni bir ivme kazandırdı.

3 Kasım 2000'deki kongrede 100 yıl sözleşmemizi imzalamıştık. 3 Kasım 2000'deki kongrede 100 yıl sözleşmemizi imzalamıştık.

Dünyadan Türkiye'yi çıkarın geriye hiçbir şey kalmaz. Dünyadan Türkiye'yi çıkarın geriye hiçbir şey kalmaz.

Türkiye Yüzyılı Türk yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı Türk yüzyılıdır.

Ayrıntısına girmeyeceğim. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında gecikmeye fırsat vermeyeceğiz. Ayrıntısına girmeyeceğim. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında gecikmeye fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu yararlı buluyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu yararlı buluyoruz.

Bu ittifaktakilerinin alayını toplasanız incir kabuğu dolmaz. Zillet millete galip gelemeyecektir. Zillet Türkiye'nin önünü kesemeyecektir. Bu ittifaktakilerinin alayını toplasanız incir kabuğu dolmaz. Zillet millete galip gelemeyecektir. Zillet Türkiye'nin önünü kesemeyecektir.

Türkiye Yüzyılı vizyonu hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı vizyonu hayırlı olsun.

Türkiye artık otomobilini yapacak seviyededir. Hani Kılıçdaroğlu 'otomobil üretiyoruz dediler, milleti kandırıyorlar' demişti. Kılıçdaroğlu sana kötü haber vereyim, Togg seri üretim 2023 yılında başlıyor. Siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir. Türkiye artık otomobilini yapacak seviyededir. Hani Kılıçdaroğlu 'otomobil üretiyoruz dediler, milleti kandırıyorlar' demişti. Kılıçdaroğlu sana kötü haber vereyim, Togg seri üretim 2023 yılında başlıyor. Siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir.

Kılıçdaroğlu ABD ve Avrupa'da parlak beyin bulmak için gezerken, pırıl pırıl zekalarıyla vatan evlatları Gemlik'te harikalar yaratmışlardır. Parlak beyinleri John'da Hans'da değil, Ahmet'te Mehmet'te ara. Kılıçdaroğlu ABD ve Avrupa'da parlak beyin bulmak için gezerken, pırıl pırıl zekalarıyla vatan evlatları Gemlik'te harikalar yaratmışlardır. Parlak beyinleri John'da Hans'da değil, Ahmet'te Mehmet'te ara.

Kılıçdaroğlu 'Hani nerede?' diyordun, işte meydanda, Gemlik'te. Kılıçdaroğlu 'Hani nerede?' diyordun, işte meydanda, Gemlik'te.

Tahıl koridorunun ağırlık merkezi olarak İstanbul'un sivrilmesi, Türkiye'nin tesir kuvvetinin habercisidir. Bu yüzyılda zillete yer yoktur. Tahıl koridorunun ağırlık merkezi olarak İstanbul'un sivrilmesi, Türkiye'nin tesir kuvvetinin habercisidir. Bu yüzyılda zillete yer yoktur.

Bizim, ABD'de bir benzinlikte şaibeli isimlerle hamburger yiyen tok esirlerle yürüyecek yolumuz yoktur. Bizim, ABD'de bir benzinlikte şaibeli isimlerle hamburger yiyen tok esirlerle yürüyecek yolumuz yoktur.

CHP'li Mersin Belediye Başkanının vizyonuna bakın. "İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri... Cumhuriyet bunun için kurulmadı" demiş. Belediyesinde PKK'lıları işe alıp terör yuvası haline getiren CHP'li belediye başkanından, başka söz duymak mümkün müdür? Teröristler yakalanıp etkisin hale getirildikçe kuduruyorlar. Ant olsun sizi kudurtmaya devam edeceğiz. Sayın belediye başkanı, hasbelkader seçildin ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. CHP'li Mersin Belediye Başkanının vizyonuna bakın. "İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri... Cumhuriyet bunun için kurulmadı" demiş. Belediyesinde PKK'lıları işe alıp terör yuvası haline getiren CHP'li belediye başkanından, başka söz duymak mümkün müdür? Teröristler yakalanıp etkisin hale getirildikçe kuduruyorlar. Ant olsun sizi kudurtmaya devam edeceğiz. Sayın belediye başkanı, hasbelkader seçildin ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin.

Kılıçdaroğlu önce aday ol sonra konuş. Davul sende, tokmak başkasındadır. Kılıçdaroğlu önce aday ol sonra konuş. Davul sende, tokmak başkasındadır.