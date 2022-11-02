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SON DAKİKA | Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221102/rusya-tahil-koridoru-anlasmasina-geri-donme-karari-aldik-1062976332.html
Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan yazılı garanti almaları sonrası Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldığını duyurdu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:30+0300
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60
rusya savunma bakanlığı
rusya savunma bakanlığı

Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık

13:30 02.11.2022
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan yazılı garanti almaları sonrası Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldığını duyurdu.
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