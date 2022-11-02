https://sputniknews.com.tr/20221102/rusya-tahil-koridoru-anlasmasina-geri-donme-karari-aldik-1062976332.html
Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan yazılı garanti almaları sonrası Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldığını duyurdu. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T13:30+0300
2022-11-02T13:30+0300
2022-11-02T13:30+0300
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rusya savunma bakanlığı
Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldık
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan yazılı garanti almaları sonrası Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldığını duyurdu.