Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-disisleri-bm-tahil-anlasmasinin-garantoru-oldugunu-gostermeli-1062955603.html
Rusya Dışişleri: BM, tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermeli
Rusya Dışişleri: BM, tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM’nin tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:57+0300
2022-11-01T21:58+0300
ukrayna krizi
bm
rusya
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059890376_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8874bfce9d517095956351a3fff6d614.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler’in (BM) tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermesi ve Batılı patronlara provokasyonlarının artık işlemeyeceğini anlamalarını sağlaması gerektiğini ifade etti.Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Zaharova, “Soruyorlar: Tahıl anlaşması konusunda ne tür garantiler istiyorsunuz? Kimden garanti istiyorsunuz? Bu anlaşmanın altında imzası olan herkesten. Öncelikle de aracı ve garantör olarak hareket eden ve bu şemayı öneren BM'den” dedi.Kiev rejiminin arkasında duranlara bu tür provokasyonların artık işlemeyeceğini göstermek gerektiğini vurgulayan Zaharova, “Bütün bunlar, ne yazık ki, her zaman olduğu gibi, açlıkla karşı karşıya kalan ülkeler bahanesi altında yarar sağlamak için, Batılı şirketlerin büyük karları için yapıldı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-basbakani-misustin-turkiye-ve-bm-ile-tahil-anlasmasina-iliskin-muzakerelere-devam-edecegiz-1062948322.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059890376_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_df09bc6a521016e03b18aa42bd555e75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, rusya, tahıl
bm, rusya, tahıl

Rusya Dışişleri: BM, tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermeli

21:57 01.11.2022 (güncellendi: 21:58 01.11.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM’nin tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler’in (BM) tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermesi ve Batılı patronlara provokasyonlarının artık işlemeyeceğini anlamalarını sağlaması gerektiğini ifade etti.
Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Zaharova, “Soruyorlar: Tahıl anlaşması konusunda ne tür garantiler istiyorsunuz? Kimden garanti istiyorsunuz? Bu anlaşmanın altında imzası olan herkesten. Öncelikle de aracı ve garantör olarak hareket eden ve bu şemayı öneren BM'den” dedi.
Kiev rejiminin arkasında duranlara bu tür provokasyonların artık işlemeyeceğini göstermek gerektiğini vurgulayan Zaharova, “Bütün bunlar, ne yazık ki, her zaman olduğu gibi, açlıkla karşı karşıya kalan ülkeler bahanesi altında yarar sağlamak için, Batılı şirketlerin büyük karları için yapıldı” ifadelerini kullandı.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
Ukrayna krizi
Rusya Başbakanı Mişustin: Türkiye ve BM ile tahıl anlaşmasına ilişkin müzakerelere devam edeceğiz
18:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала