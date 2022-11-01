https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-disisleri-bm-tahil-anlasmasinin-garantoru-oldugunu-gostermeli-1062955603.html

Rusya Dışişleri: BM, tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermeli

Rusya Dışişleri: BM, tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM’nin tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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tahıl

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler’in (BM) tahıl anlaşmasının garantörü olduğunu göstermesi ve Batılı patronlara provokasyonlarının artık işlemeyeceğini anlamalarını sağlaması gerektiğini ifade etti.Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Zaharova, “Soruyorlar: Tahıl anlaşması konusunda ne tür garantiler istiyorsunuz? Kimden garanti istiyorsunuz? Bu anlaşmanın altında imzası olan herkesten. Öncelikle de aracı ve garantör olarak hareket eden ve bu şemayı öneren BM'den” dedi.Kiev rejiminin arkasında duranlara bu tür provokasyonların artık işlemeyeceğini göstermek gerektiğini vurgulayan Zaharova, “Bütün bunlar, ne yazık ki, her zaman olduğu gibi, açlıkla karşı karşıya kalan ülkeler bahanesi altında yarar sağlamak için, Batılı şirketlerin büyük karları için yapıldı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-basbakani-misustin-turkiye-ve-bm-ile-tahil-anlasmasina-iliskin-muzakerelere-devam-edecegiz-1062948322.html

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