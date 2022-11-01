https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-basbakani-misustin-turkiye-ve-bm-ile-tahil-anlasmasina-iliskin-muzakerelere-devam-edecegiz-1062948322.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Türkiye ve BM ile tahıl anlaşmasına ilişkin müzakerelere devam edeceğiz

Rusya Başbakanı Mişustin: Türkiye ve BM ile tahıl anlaşmasına ilişkin müzakerelere devam edeceğiz

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova'nın Türkiye ve BM ile tahıl anlaşmasına ilişkin müzakereleri sürdüreceğini belirtti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T18:30+0300

2022-11-01T18:30+0300

2022-11-01T18:30+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

tahıl

mihail mişustin

bm

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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Mişustin, "Tahıl anlaşmasının perspektiflerinden bağımsız olarak, bu yılki hasat dikkate alınarak Rusya, en muhtaç ülkelere ücretsiz olarak 500 bin ton tahıl temin etmeye ve ilgi duyan tüm ülkelere makul fiyatlardan tahıl satmaya hazır" dedi.Ukrayna'nın tahıl anlaşması kapsamında görev yapan Rus gemilerine yönelik saldırısından sonra insani koridorun güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğunu söyleyen Mişustin, fakat Rusya'nın Türkiye ve BM ile İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili güncel konuları müzakere etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

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rusya, türkiye, tahıl, mihail mişustin, bm