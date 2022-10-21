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https://sputniknews.com.tr/20221021/rusya-ekonomik-kalkinma-bakanligi-turkiye-ile-ticaret-hacmi-2025e--dogru-60-milyar-dolara-cikacak-1062582044.html
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: Türkiye ile ticaret hacmi 2025'e doğru 60 milyar dolara çıkacak
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: Türkiye ile ticaret hacmi 2025'e doğru 60 milyar dolara çıkacak
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçyev, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025 yılına doğru 60 milyar dolar seviyesine... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T21:09+0300
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ekonomi
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'Rusya'da Üretildi' adlı bir forumda Rus-Türk ticaret hacmine ilişkin konuşan İliçyev, "Tahminlerimize göre 2025 yılına doğru ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 60 milyar dolara, Azak-Karadeniz havzasındaki yük hacmi ise yılda yaklaşık 250 milyon tona çıkacak" dedi.2022'nin ilk 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıla kıyasla yaklaşık 2 kat arttığının altını çizen İliçyev, ikili ticarette en fazla yer tutan kalemlerin petrol, doğalgaz, kömür ve petrol ürünleri gibi enerji sektörü ürünleri olduğunu kaydetti.Hammadde dışı ürünlerin Türkiye'ye ihracatının yüzde 19 arttığını belirten İliçyev, Rusya'dan Türkiye'ye metalurji sanayisi, kimya sanayisi ve endüstriyel işleme (ahşap, selüloz, plastik, kauçuk) ürünlerinin tedarikinde de artış olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzmanlar-2023te-rusya-turkiye-stratejik-ittifaki-jeopolitik-gerceklik-haline-gelebilir-1062580534.html
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: Türkiye ile ticaret hacmi 2025'e doğru 60 milyar dolara çıkacak

21:09 21.10.2022
© AARusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor
Rusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçyev, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025 yılına doğru 60 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini söyledi.
'Rusya'da Üretildi' adlı bir forumda Rus-Türk ticaret hacmine ilişkin konuşan İliçyev, "Tahminlerimize göre 2025 yılına doğru ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 60 milyar dolara, Azak-Karadeniz havzasındaki yük hacmi ise yılda yaklaşık 250 milyon tona çıkacak" dedi.
2022'nin ilk 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıla kıyasla yaklaşık 2 kat arttığının altını çizen İliçyev, ikili ticarette en fazla yer tutan kalemlerin petrol, doğalgaz, kömür ve petrol ürünleri gibi enerji sektörü ürünleri olduğunu kaydetti.
Hammadde dışı ürünlerin Türkiye'ye ihracatının yüzde 19 arttığını belirten İliçyev, Rusya'dan Türkiye'ye metalurji sanayisi, kimya sanayisi ve endüstriyel işleme (ahşap, selüloz, plastik, kauçuk) ürünlerinin tedarikinde de artış olduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
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