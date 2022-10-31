https://sputniknews.com.tr/20221031/bakan-nebati-doviz-kurlari-tarafinda-yasanan-yuksek-oynaklik-dengelendi-1062887437.html
Bakan Nebati: Döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi
Bakan Nebati: Döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi
A Para tarafından düzenlenen '2. Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T11:12+0300
2022-10-31T11:12+0300
2022-10-31T11:12+0300
ekonomi
nureddin nebati
döviz
döviz kurları
döviz kuru
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Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi"ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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nureddin nebati, döviz, döviz kurları, döviz kuru
nureddin nebati, döviz, döviz kurları, döviz kuru
Bakan Nebati: Döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi
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A Para tarafından düzenlenen '2. Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi." dedi.
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi"ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi.
Yeni ekonomi modelimiz dünyanında gündeminde. Türkiye ekonomi modeli ile 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Gölge bankacılığa sıfır tolerans gösteriyoruz. İstanbul Finans Merkezi dünyada önde gelen merkez olacak.
Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz.