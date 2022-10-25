https://sputniknews.com.tr/20221025/dolartl-tarihi-zirveye-yakin-seyrediyor-1062671488.html

Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor

Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor

Dolar 18.60'ın üzerinde başladı güne, euro ise 18.37 seviyelerinde. Geçen hafta dolar 18.61 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T09:28+0300

2022-10-25T09:28+0300

2022-10-25T09:28+0300

ekonomi

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euro

euro/tl

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yarım gram altın

gram altın

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Dolar/TL, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Bankalararası piyasada dolar 18,60'ın üzerinde hareket ediyor. Dolar geçen hafta 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.37 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan ekonomik verilerin Fed'in faiz artırım hızını düşüreceği beklentisiyle doların değer kaybetmesinin ardından yükseldi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1650 doların üzerine çıktı.İç piyasada gram altın 987 lira, çeyrek altın 1686 lira, cumhuriyet altını 6 bin 731 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221024/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062636187.html

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