https://sputniknews.com.tr/20221031/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062884784.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.60 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.55 TL’de yer alıyor. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T09:23+0300

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2022-10-31T09:24+0300

ekonomi

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gram altın

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Dolar haftaya 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 18.55 lira ile doların hemen altında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, 982 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.590 lira, Cumhuriyet altını da 6.341 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, 1.641 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221028/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062793222.html

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