https://sputniknews.com.tr/20221031/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062884784.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.60 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.55 TL’de yer alıyor. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T09:23+0300
2022-10-31T09:23+0300
2022-10-31T09:24+0300
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Dolar haftaya 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 18.55 lira ile doların hemen altında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, 982 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.590 lira, Cumhuriyet altını da 6.341 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, 1.641 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062793222.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:23 31.10.2022 (güncellendi: 09:24 31.10.2022) Abone ol
Dolar 18.60 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.55 TL’de yer alıyor.
Dolar haftaya 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 18.55 lira ile doların hemen altında yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, 982 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.590 lira, Cumhuriyet altını da 6.341 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, 1.641 dolardan işlem görüyor.