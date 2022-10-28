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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221028/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062793222.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,57 TL’de yer alıyor. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T09:22+0300
2022-10-28T09:22+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
yarım gram altın
gram altın
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Euro hafta başından itibaren dalgalı seyirde. Dolar 18,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,57 lira ile yeniden doların altına düştü.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1664 doların üzerine çıktı.İç piyasada gram altın 995 lira, çeyrek altın 1648 lira, cumhuriyet altını 6 bin 763 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/euro-dolari-yeniden-gecti-gram-altin-bin-liranin-altinda-1062753213.html
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dolar, euro, altın, yarım gram altın, gram altın
dolar, euro, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 28.10.2022
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Dolar 18,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,57 TL’de yer alıyor.
Euro hafta başından itibaren dalgalı seyirde.
Dolar 18,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,57 lira ile yeniden doların altına düştü.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1664 doların üzerine çıktı.

İç piyasada gram altın 995 lira, çeyrek altın 1648 lira, cumhuriyet altını 6 bin 763 liradan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
EKONOMİ
Euro doları geçti, gram altın bin liranın altında
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