https://sputniknews.com.tr/20221028/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062793222.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,57 TL’de yer alıyor. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T09:22+0300

2022-10-28T09:22+0300

2022-10-28T09:22+0300

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dolar

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altın

yarım gram altın

gram altın

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Euro hafta başından itibaren dalgalı seyirde. Dolar 18,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,57 lira ile yeniden doların altına düştü.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1664 doların üzerine çıktı.İç piyasada gram altın 995 lira, çeyrek altın 1648 lira, cumhuriyet altını 6 bin 763 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221027/euro-dolari-yeniden-gecti-gram-altin-bin-liranin-altinda-1062753213.html

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