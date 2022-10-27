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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221027/euro-dolari-yeniden-gecti-gram-altin-bin-liranin-altinda-1062753213.html
Euro doları geçti, gram altın bin liranın altında
Euro doları geçti, gram altın bin liranın altında
Dün günde doların gerisinde başlayan euro bugün 18.75 seviyesinde. Dolar ise 18.60 bandındaki yerini koruyor. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
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euro
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gram altın
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Dolar/TL son iki haftadır 18.60 civarında değişim göstermeden yatay işlem görüyor.Kur geçen haftda 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.75 civarında hareket ediyor. Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda vereceği mesajlar izleyecek. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da takip edilecek.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1663 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 994 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3303 lira, cumhuriyet altını 6580 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/dolar-1860-ile-tarihi-zirvenin-hemen-altinda-gram-altin-yeniden-yukseliyor-1062711744.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın

Euro doları geçti, gram altın bin liranın altında

09:17 27.10.2022 (güncellendi: 09:23 27.10.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dün günde doların gerisinde başlayan euro bugün 18.75 seviyesinde. Dolar ise 18.60 bandındaki yerini koruyor.
Dolar/TL son iki haftadır 18.60 civarında değişim göstermeden yatay işlem görüyor.
Kur geçen haftda 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL 18.75 civarında hareket ediyor.

Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda vereceği mesajlar izleyecek. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da takip edilecek.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1663 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 994 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3303 lira, cumhuriyet altını 6580 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
EKONOMİ
Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın bin liranın üzerinde
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