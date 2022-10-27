https://sputniknews.com.tr/20221027/euro-dolari-yeniden-gecti-gram-altin-bin-liranin-altinda-1062753213.html

Euro doları geçti, gram altın bin liranın altında

Euro doları geçti, gram altın bin liranın altında

Dün günde doların gerisinde başlayan euro bugün 18.75 seviyesinde. Dolar ise 18.60 bandındaki yerini koruyor. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T09:17+0300

2022-10-27T09:17+0300

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Dolar/TL son iki haftadır 18.60 civarında değişim göstermeden yatay işlem görüyor.Kur geçen haftda 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.Euro/TL 18.75 civarında hareket ediyor. Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda vereceği mesajlar izleyecek. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da takip edilecek.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1663 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 994 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3303 lira, cumhuriyet altını 6580 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221026/dolar-1860-ile-tarihi-zirvenin-hemen-altinda-gram-altin-yeniden-yukseliyor-1062711744.html

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