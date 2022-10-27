https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolara-geriledi-1062767380.html

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar azalarak 113.9 milyar dolara geriledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T15:47+0300

2022-10-27T15:47+0300

2022-10-27T15:52+0300

ekonomi

merkez bankası

döviz rezervi

dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 21 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara indi.Brüt döviz rezervleri, 14 Ekim'de 76 milyar 172 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 59 milyon dolar azalışla 116 milyar 26 milyon dolardan 113 milyar 967 milyon dolara indi.

https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-enflasyon-tahminini-guncelledi-1062755433.html

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merkez bankası, döviz rezervi, dolar