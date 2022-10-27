https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolara-geriledi-1062767380.html
Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar azalarak 113.9 milyar dolara geriledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T15:47+0300
2022-10-27T15:47+0300
2022-10-27T15:52+0300
ekonomi
merkez bankası
döviz rezervi
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061528009_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_b413ee028b8bc749e1deaa8479a0379a.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 21 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara indi.Brüt döviz rezervleri, 14 Ekim'de 76 milyar 172 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 59 milyon dolar azalışla 116 milyar 26 milyon dolardan 113 milyar 967 milyon dolara indi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-enflasyon-tahminini-guncelledi-1062755433.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061528009_290:0:1711:1066_1920x0_80_0_0_5977e30f2a193118c77a868aedf26789.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, döviz rezervi, dolar
merkez bankası, döviz rezervi, dolar
Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolara geriledi
15:47 27.10.2022 (güncellendi: 15:52 27.10.2022) Abone ol
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar azalarak 113.9 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 21 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 14 Ekim'de 76 milyar 172 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 59 milyon dolar azalışla 116 milyar 26 milyon dolardan 113 milyar 967 milyon dolara indi.