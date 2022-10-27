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https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-enflasyon-tahminini-guncelledi-1062755433.html
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye yukarı yönlü güncelledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:02+0300
2022-10-27T11:29+0300
ekonomi
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapıyor.Kavcıoğlu "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65.2, 2023 sonunda yüzde 22.3 ve 2024 sonunda yüzde 8.8 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-kirisci-yuzde-84-enflasyon-olan-ulkede-sifir-faizli-kredi-kullandiriyoruz-1062653075.html
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merkez bankası, şahap kavcıoğlu, enflasyon
merkez bankası, şahap kavcıoğlu, enflasyon

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

11:02 27.10.2022 (güncellendi: 11:29 27.10.2022)
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye yukarı yönlü güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapıyor.
Kavcıoğlu "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65.2, 2023 sonunda yüzde 22.3 ve 2024 sonunda yüzde 8.8 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.
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