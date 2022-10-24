https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-kirisci-yuzde-84-enflasyon-olan-ulkede-sifir-faizli-kredi-kullandiriyoruz-1062653075.html

Bakan Kirişci: Yüzde 84 enflasyon olan ülkede sıfır faizli kredi kullandırıyoruz

Bakan Kirişci: Yüzde 84 enflasyon olan ülkede sıfır faizli kredi kullandırıyoruz

Bakan Kirişci, Ziraat Bankası'nın çiftçilere kullandırdığı faizsiz kredinin olduğunu belirterek, “Yani bugün yüzde 84 enflasyon olan ülkede biz üreticilerimize... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T16:42+0300

2022-10-24T16:42+0300

2022-10-24T16:47+0300

ekonomi

vahit kirişci

tarım

kredi

faiz

enflasyon

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül töreninin açılışında tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, sahip olduğu turizm potansiyeli dikkate alındığında nüfusu kadar turist kabul edebilme potansiyeli bulunduğunu, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de dikkate alarak, gelecekteki nüfus projeksiyonuna ilişkin sağlıklı çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunu belirten Kirişci, "Tahıl koridoru, esirlerin mübadelesi başta olmak üzere son dönemdeki pek çok uluslararası konuda kendini göstermiş bir ülke olarak artık bu yeni yüzyılda yeni bir vizyonla yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ni e-devlete taşıdıklarını anımsattı. Bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında yeni bir mobil uygulamanın hayata geçeceğini açıklayan Kirişci, “Artık vatandaşlarımız, kendi üretimlerini kendileri belirlemeyecek. Bizim yönlendirmemizle bir üretim planlamasını da gündeme getiren bir uygulamayla üreticilerimiz neyi, nerede, ne kadar üretebileceklerine karar vermiş bir Bakanlığın uygulamasını kullanarak kendi üretimlerini de yapıyor olacaklar" dedi.Mazot ve gübre desteklerine ilişkin de bilgi veren Kirişci, üreticinin ekim yaparken bu konularda finansman güçlüğü çekmemesi için bu desteği 6 ay öne çektiklerini söyledi. Kirişci, devamla şunları kaydetti: ‘Tarımsal destek toplamı 54 milyar lira olarak güncellendi’Türkiye'de 2002'de tarım alanında 3.7 milyar dolarlık bir ihracat varken, bu rakamın 2021'de 25 milyar dolara çıktığını bildiren Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kirişci, 2021'de 25.8 milyar Türk lirası olan tarımsal destek toplamının bugün 54 milyar lira olarak güncellendiğini de bildirdi.Tarım Müşavirliği kuruluyorTarım ve Orman Bakanı Kirişci, bugünkü konunun tarımın devamı ve vazgeçilmezi olan gıda süreci olduğunu vurgulayarak, bunun bir zincir olduğunu, bunun kendileri açısından da son derece önem taşıdığını kaydetti.Kendileri iktidara gelene kadar ülkede bir tarım kanunu olmadığını savunan Kirişci, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.“Hukuk devleti dediğinizde akla mevzuat gelir. Mevzuatın olmadığı bir yerde bir gelişmeden söz edilemez" ifadelerini kullanan Kirişci, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-kirisci-sifir-faizli-yatirim-ve-isletme-kredisinde-yuzde-100-artis-yapildi-1062602462.html

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vahit kirişci, tarım, kredi, faiz, enflasyon