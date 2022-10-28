https://sputniknews.com.tr/20221028/bati-jeopolitik-celiskileri-olan-ulkelerin-ic-sorunlari-veya-zayif-noktalarini-hedef-aliyor-1062855384.html

'Batı, jeopolitik çelişkileri olan ülkelerin iç sorunları veya zayıf noktalarını hedef alıyor'

'Batı, jeopolitik çelişkileri olan ülkelerin iç sorunları veya zayıf noktalarını hedef alıyor'

Dursunoğlu’na göre, ABD jeopolitik olarak hedef aldığı ülkelerin iç sorunlarını kaşıyor. İran'da yüzbinlerin tepkisinin yansıtılmadığını belirten Dursunoğlu... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T22:25+0300

2022-10-28T22:25+0300

2022-10-30T02:48+0300

eksen

alptekin dursunoğlu

iran

mahsa emini

kürdistan

belucistan

işid

abd

britanya

suudi arabistan

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İran, 2019 sonbaharındaki benzin zamlarından bu yana ilk defa geniş çaplı bir protesto dalgasına tanıklık ediyor. Eylül ortalarında Mehsa Emini isimli bir genç kadının örtünme yasası nedeniyle irşat polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında tartışmalı ölümüyle tetiklendi. İranlı genç kadınların örtünme yasalarını hükümetin de geçit vermesiyle fiilen ortadan kaldırmasına yol açtığı anlaşılan gelişmeler, sosyal medyada 'kadın devrimi' temasını öne çıkardı.Aradan geçen 1.5 ayın sonunda protest hareket, 30'a yakın polisin öldürüldüğü, Kürdistan ve Belucistan gibi eyaletlerde karakolların basılmasına varan silahlı şiddete dökülmüş bir iç savaş manzarasına evriliyor. Son olarak Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi, IŞİD'in üstlendiği bir terör eylemine sahne oldu. 15 kişinin öldüğü saldırıda 23 kişi yaralandı. Terör saldırısı sonrasında geniş kalabalıklar meydanları doldurarak tepkilerini ortaya koydu.İran yönetimi ülkedeki karışıklığın ABD, Britanya, İsrail ve Suudi Arabistan gizli servisleri tarafından planlanıp yönlendirildiğini savunuyor. Tahran yönetimi aralarında Alman ve Fransız kadınların bulunduğu bir dizi ismin yakalandığını duyurdu.İran'da kadınların örtünme yasalarına itirazları, gençliğin sosyal medyaya yansıyan hareketliliği, toplumsal taban ve yönetimin tepkilerini Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.'Toplumsal olaylar artık büyük ölçüde siyasal çelişkilerden değil jeopolitik çelişkilerden doğuyor'Alptekin Dursunoğlu’na göre, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra toplumsal olaylar daha ziyade jeopolitik çelişkilerden doğuyor, bu da devletler arası çelişkilerin öne çıkmasına yol açıyor:'Peki neden Amerikan müttefiki olan devletler de bu Arap Baharı’nı yaşamadılar?'Dursunoğlu, başta ABD olmak üzere Batı'nın jeopolitik çelişkiler yaşadığı ülkelerin iç sorunları ve zaaflarını kullandığını söylerken, Ukrayna ve Suriye örneklerini verdi. Dursunoğlu, bu ülkelerdeki pek çok sorunun ABD müttefiki devletlerde de bulunduğunu anımsatırken, bunların sorunlarının üzerine gidilmemesini anımsattı:‘300 kişilik gruplar İran halkının talepleri başlığı altında verilirken yüzbinlerin sokağa çıkması haber değeri taşımaz’Dursunoğlu, Suriye gibi İran'ın da jeopolitik olarak hedefte olduğunu anımsattı. İran'ın Batı yaptırımlarından kaynaklanan sorunlarına dikkat çekerken, İran devletinin yasal ve ideolojik uygulamalarının yarattığı toplumsal rahatsızlıkların da altını çizdi. Ancak bunların toptan bir değişiklik yaratabilecek çapta olduklarına kuşkuyla yaklaşan Dursunoğlu, yaşananların 'hibrit savaşın' tezahürleri olduğu görüşünü dile getirdi. Dursunoğlu, 300 kişilik grupların toplanmasını 'İran halkının talebi' diye verenlerin yüzbinlerce insanın sokaktaki tepkilerini görmezden geldiğini ekledi:‘Rejim hem nefes aldırmıyor hem sokakta kimse başını örtmüyor'Dursunoğlu, Batı propagandasının çelişkili olduğu görüşünde. Bir yandan 'nefes aldırmayan diktatörlükten' söz edildiğini söyleyen Dursunoğlu, diğer yandan 'sokakta kimse başını örtmüyor, rejim yıkıldı yıkılacak' dendiğini anımsattı:'O adam Türkiye’de çok rahatlıkla hayatına devam edebilir mi?'Zahidan'dan örnek veren Dursunoğlu, Devrim Muhafızları'nın da bulunduğu 10'dan fazla kişinin öldüğü olay sonrası Sünni cami imamının tehditler savurduğunu ancak kendisine kimsenin dokunmadığını kaydetti. Dursunoğlu, "Diyarbakır'da polis merkezine 300 kişi saldıracak, MİT bölge sorumlusu öldürülecek ve biri kalkıp 'barışçı gösteri yapanlara ateş açıldı sabrımızı taşırmayın' denilecek. O adam Türkiye'de hayatına rahatça devam edebilir miydi" diye sordu:'Amerika’da, Fransa’da iki gün içinde yedi polis öldürülecek de...'Dursunoğlu'na göre 2009 seçimi sonrası sokağa çıkan kitle çok daha büyük olmasına rağmen kısa sürede şiddetle bastırıldığını ancak bugün durumun böyle olmadığını söyledi. Sadece iki günde 7 polisin öldürüldüğünü kaydeden Dursunoğlu, "Amerika’da, Fransa’da iki gün içinde yedi polis öldürülecek de bu olay sosyal huzursuzluk meselesi adlandırılacak, asla böyle olmazdı" diye konuştu:'BBC'nin ve Suudilerin finanse ettiği kanalın mutlak doğru olduğu algısı yaratılmaya çalışılıyor'İran'daki ölümleri sembolleştirilen isimlerin aileleri ve yakınlarının anlatımlarının yer aldığı çok sayıda materyal bulunmasına rağmen bunların 'rejim medyası' denerek baştan reddedildiğini söyleyen Dursunoğlu, BBC’nin ve Suudilerin finansa ettiği İran International kanalının mutlak doğruymuş gibi kabul edilmesine de dikkat çekti:‘İran’daki rejim bir kural dayatmış, kimse de onu konuşamıyor gibi bir durum yok’Dursunoğlu, İran’da çizilmeye çalışıldığı gibi dayatılan kurallar sebebiyle kimsenin konuşamadığı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, İran televizyonlarında konuşan siyasiler, bürokratlar ve hata askerlerin söylediklerine bakmanın yeterli olduğunu dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20221006/mehsa-emini-bir-kadin-kurt-ve-sunniydi-bu-ucunun-birlesimi-oldugu-icin-yankisi-cok-oldu-1062089574.html

iran

belucistan

britanya

suudi arabistan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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alptekin dursunoğlu, iran, mahsa emini, kürdistan, belucistan, işid, abd, britanya, suudi arabistan