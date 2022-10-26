https://sputniknews.com.tr/20221026/iranda-sah-cerag-turbesine-saldiri-en-az-13-olu-1062732422.html
İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 20 ölü, en az 45 yaralı
İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 20 ölü, en az 45 yaralı
İran'da bulunan Şah Cerağ türbesine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk en az 20 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:30+0300
2022-10-26T18:30+0300
2022-10-26T19:01+0300
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saldırı
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İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ türbesine saldırı düzenlendi. İran medyasının haberine göre, 20 kişi öldü, 45 kişi ise yaralandı. Yetkililer, saldırganlardan ikisinin yakalandığını açıkladı.
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iran, şiraz, saldırı, patlama
iran, şiraz, saldırı, patlama
İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 20 ölü, en az 45 yaralı
18:30 26.10.2022 (güncellendi: 19:01 26.10.2022) Abone ol
İran'da bulunan Şah Cerağ türbesine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk en az 20 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ türbesine saldırı düzenlendi.
İran medyasının haberine göre, 20 kişi öldü, 45 kişi ise yaralandı.
Yetkililer, saldırganlardan ikisinin yakalandığını açıkladı.