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İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 20 ölü, en az 45 yaralı
İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 20 ölü, en az 45 yaralı
İran'da bulunan Şah Cerağ türbesine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk en az 20 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:30+0300
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İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ türbesine saldırı düzenlendi. İran medyasının haberine göre, 20 kişi öldü, 45 kişi ise yaralandı. Yetkililer, saldırganlardan ikisinin yakalandığını açıkladı.
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iran, şiraz, saldırı, patlama
iran, şiraz, saldırı, patlama

İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı: 20 ölü, en az 45 yaralı

18:30 26.10.2022 (güncellendi: 19:01 26.10.2022)
© Fotoğraf : Unsplash/Steven SuDünyanın en güzel camileri
Dünyanın en güzel camileri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Fotoğraf : Unsplash/Steven Su
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İran'da bulunan Şah Cerağ türbesine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk en az 20 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ türbesine saldırı düzenlendi.
İran medyasının haberine göre, 20 kişi öldü, 45 kişi ise yaralandı.
Yetkililer, saldırganlardan ikisinin yakalandığını açıkladı.
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