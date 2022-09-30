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https://sputniknews.com.tr/20220930/iranin-sistan-belucistan-eyaletinde-karakola-silahli-saldiri-1061806853.html
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde karakola silahlı saldırı
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde karakola silahlı saldırı
İran'da Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ölümü sonrasında başlayan protestolar durulmazken, bu kez... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T16:24+0300
2022-09-30T16:31+0300
dünya
iran
sistan-belucistan
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İran devlet televizyonu, karakola silahlar ve molotof kokteylleriyle düzenlenen saldırı nedeniyle çıkan çatışmada, bir dizi polis memuru ve bazı yoldan geçen vatandaşların yaralandığını duyurdu.
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iran, sistan-belucistan
iran, sistan-belucistan

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde karakola silahlı saldırı

16:24 30.09.2022 (güncellendi: 16:31 30.09.2022)
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İran'da Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ölümü sonrasında başlayan protestolar durulmazken, bu kez ayrılıkçı örgütlerin faaliyet gösterdiği Sistan-Belucistan eyaletinde bir karakola silahlı saldırı düzenlendi.
İran devlet televizyonu, karakola silahlar ve molotof kokteylleriyle düzenlenen saldırı nedeniyle çıkan çatışmada, bir dizi polis memuru ve bazı yoldan geçen vatandaşların yaralandığını duyurdu.
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