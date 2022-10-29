https://sputniknews.com.tr/20221029/iran-abd-ve-kanadanin-protestolarla-ilgili-yaptirimlarina-karsilik-verecegini-duyurdu-1062851653.html
İran, ABD ve Kanada'nın protestolarla ilgili yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu
İran, ABD ve Kanada'nın protestolarla ilgili yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu
İran, Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında ülkede başlayan protestolarla ilgili ABD ve Kanada'nın uyguladığı yaptırımlara karşı Amerikalı ve Kanadalı kişi ve... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T23:16+0300
2022-10-29T23:16+0300
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mahsa emini
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Kanada'nın Tahran'a yönelik son yaptırımlarını değerlendirdi.Kenani, "terörizmi ve terör örgütlerini destekleyen ve İran ulusunun haklarının ihlal edilmesine yol açan şiddet ve nefreti yayan" Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara yaptırım mekanizmaları çerçevesinde karşı tedbir olarak yaptırım uygulayacaklarını belirtti.Ne olmuştu?Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede protestolara yol açmıştı.Olaylarda resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösterilere katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.ABD, AB, İngiltere ve Kanada, Mahsa Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalelerini kınayarak bazı İranlı güvenlik yetkililerine ve "dezenformasyon yapan" ülke medyasına yaptırım kararları almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/abdden-2si-bakan-7-iranli-yetkiliye-mahsa-emini-yaptirimi-1062046055.html
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iran, abd, kanada, mahsa emini
İran, ABD ve Kanada'nın protestolarla ilgili yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu
23:16 29.10.2022 (güncellendi: 23:17 29.10.2022) Abone ol
İran, Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında ülkede başlayan protestolarla ilgili ABD ve Kanada'nın uyguladığı yaptırımlara karşı Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayarak karşılık vereceklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Kanada'nın Tahran'a yönelik son yaptırımlarını değerlendirdi.
Kenani, "terörizmi ve terör örgütlerini destekleyen ve İran ulusunun haklarının ihlal edilmesine yol açan şiddet ve nefreti yayan" Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara yaptırım mekanizmaları çerçevesinde karşı tedbir olarak yaptırım uygulayacaklarını belirtti.
Ne olmuştu?
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya
girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'
nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede protestolara yol açmıştı.
Olaylarda resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösterilere katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
ABD, AB, İngiltere ve Kanada, Mahsa Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalelerini kınayarak bazı İranlı güvenlik yetkililerine ve "dezenformasyon yapan" ülke medyasına yaptırım kararları almıştı.