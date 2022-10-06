https://sputniknews.com.tr/20221006/abdden-2si-bakan-7-iranli-yetkiliye-mahsa-emini-yaptirimi-1062046055.html

ABD'den 2'si bakan 7 İranlı yetkiliye 'Mahsa Emini' yaptırımı

ABD'den 2'si bakan 7 İranlı yetkiliye 'Mahsa Emini' yaptırımı

ABD hükümeti, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülkedeki barışçıl gösterilerin engellenmesi ve internetin kısıtlanması nedeniyle 7 İranlı yetkiliye... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T22:42+0300

2022-10-06T22:42+0300

2022-10-06T22:53+0300

dünya

abd

mahsa emini

iran

yaptırım

yetkili

protesto

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsü kullarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler devam ederken ABD hükümeti, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülkedeki barışçıl gösterilerin engellenmesi ve internetin kısıtlanması nedeniyle 7 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri ve İletişim Bakanları ve birkaç kolluk kuvveti liderinin yaptırımların hedefi olduğu belirtildi. Yaptırım listesinde yer alan isimler arasında, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İletişim Bakanı Eisa Zarepour, İran Siber Polis Başkanı Vahid Mohammad Naser Majid'in yer aldığı aktarıldı.ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, "ABD, İran hükümetinin interneti kısıtlamasını ve barışçıl protestoların şiddetle bastırılmasını kınıyor. Bu tür eylemleri yönlendiren ve destekleyenleri hedef almaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 17 Eylül'den bu yana en az 35 gazeteci ve fotoğrafçının gözaltına alındığı aktarıldı.Ne olmuştu?Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Emini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Emini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Emini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.Norveç merkezli İran İnsan Hakları, güvenlik güçleri tarafından şimdiye kadar en az 154 kişinin öldürüldüğünü öne sürmüş, İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızları,'na bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/iranda-lise-ogrencileri-de-protestolara-katiliyor--1062009538.html

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abd, mahsa emini, iran, yaptırım, yetkili, protesto