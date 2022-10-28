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https://sputniknews.com.tr/20221028/iran-istihbarati-irandaki-karisikliklari-yabanci-gizli-servisler-planliyor-1062823583.html
İran istihbaratı: İran’daki karışıklıkları yabancı gizli servisler planlıyor
İran istihbaratı: İran’daki karışıklıkları yabancı gizli servisler planlıyor
İran, Mahsa Emini’nin ölümü sonrası ülke genelinde yaşanan karışıklıklar ve protestoların ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan gizli servisleri tarafından... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T19:50+0300
2022-10-28T19:50+0300
dünya
iran
mahsa emini
istihbarat
devrim muhafızları
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İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi ve İstihbarat Bakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Sahip olduğumuz bilgiye göre bu olaylarda başrol, İngiltere Dış İstihbarat Servisi, İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) ve Suudi Arabistan Dış İstihbarat Servisi ve bazı diğer ülkeler ile yakın işbirliği içinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) ait” ifadesine yer verildi.İran’da, Mahsa Emini’nin ölümü nedeniyle eylül ortasında başlayan şiddet olayları bir aydan fazla süredir devam ediyor. Protestocular, aralarında Devrim Muhafızları ve polis, kolluk kuvvetleri mensuplarına karşı saldırılar düzenleyerek cinayetler işliyor.
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iran, mahsa emini, istihbarat, devrim muhafızları
iran, mahsa emini, istihbarat, devrim muhafızları

İran istihbaratı: İran’daki karışıklıkları yabancı gizli servisler planlıyor

19:50 28.10.2022
© AFP 2022 / -İran'da bir hafta önce Kürdistan eyaletinin Sakız kentinden başkent Tahran'ı ziyarete gelen Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından saçını kurallara göre örtmediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ölümüyle sonuçlanmasıyla başlayan protestolar: Tahran'da protestocu gençleri motosiklet üzerinden coplayan polisler
İran'da bir hafta önce Kürdistan eyaletinin Sakız kentinden başkent Tahran'ı ziyarete gelen Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından saçını kurallara göre örtmediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ölümüyle sonuçlanmasıyla başlayan protestolar: Tahran'da protestocu gençleri motosiklet üzerinden coplayan polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / -
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İran, Mahsa Emini’nin ölümü sonrası ülke genelinde yaşanan karışıklıklar ve protestoların ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan gizli servisleri tarafından planlanıp hayata geçirildiğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi ve İstihbarat Bakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Sahip olduğumuz bilgiye göre bu olaylarda başrol, İngiltere Dış İstihbarat Servisi, İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) ve Suudi Arabistan Dış İstihbarat Servisi ve bazı diğer ülkeler ile yakın işbirliği içinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) ait” ifadesine yer verildi.
İran’da, Mahsa Emini’nin ölümü nedeniyle eylül ortasında başlayan şiddet olayları bir aydan fazla süredir devam ediyor. Protestocular, aralarında Devrim Muhafızları ve polis, kolluk kuvvetleri mensuplarına karşı saldırılar düzenleyerek cinayetler işliyor.
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