https://sputniknews.com.tr/20221028/iran-istihbarati-irandaki-karisikliklari-yabanci-gizli-servisler-planliyor-1062823583.html

İran istihbaratı: İran’daki karışıklıkları yabancı gizli servisler planlıyor

İran istihbaratı: İran’daki karışıklıkları yabancı gizli servisler planlıyor

İran, Mahsa Emini’nin ölümü sonrası ülke genelinde yaşanan karışıklıklar ve protestoların ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan gizli servisleri tarafından... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T19:50+0300

2022-10-28T19:50+0300

2022-10-28T19:50+0300

dünya

iran

mahsa emini

istihbarat

devrim muhafızları

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İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi ve İstihbarat Bakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Sahip olduğumuz bilgiye göre bu olaylarda başrol, İngiltere Dış İstihbarat Servisi, İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) ve Suudi Arabistan Dış İstihbarat Servisi ve bazı diğer ülkeler ile yakın işbirliği içinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) ait” ifadesine yer verildi.İran’da, Mahsa Emini’nin ölümü nedeniyle eylül ortasında başlayan şiddet olayları bir aydan fazla süredir devam ediyor. Protestocular, aralarında Devrim Muhafızları ve polis, kolluk kuvvetleri mensuplarına karşı saldırılar düzenleyerek cinayetler işliyor.

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iran, mahsa emini, istihbarat, devrim muhafızları