CANLI | Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya'nın askeri harekatından beri Kiev'e ilk ziyaret

Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı. Zaporojye makamları, olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.

Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi.

Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.

Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.