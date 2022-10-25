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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/canli--almanya-cumhurbaskani-steinmeierden-rusyanin-askeri-harekatindan-beri-kieve-ilk-ziyaret--1062670912.html
CANLI | Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya'nın askeri harekatından beri Kiev'e ilk ziyaret
CANLI | Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya'nın askeri harekatından beri Kiev'e ilk ziyaret
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk defa Kiev'e resmi ziyaret düzenledi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T09:19+0300
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ukrayna
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye

CANLI | Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya'nın askeri harekatından beri Kiev'e ilk ziyaret

09:19 25.10.2022
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk defa Kiev'e resmi ziyaret düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:36 25.10.2022
Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı. Zaporojye makamları, olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi.
Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.
Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.
Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.
09:17 25.10.2022
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya'nın askeri harekatından beri Ukrayna'ya ilk ziyaret
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk defa Kiev'e resmi ziyaret düzenledi.
Daha önce Steinmeier'in ziyareti, Kiev yönetimi tarafından çeşitli gerekçelerle iptal edilmişti.
DPA ajansının aktardığına göre Steinmeier, ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planlıyor.
Bununla beraber ajans, Steinmeier'in 'Ukrayna'daki yıkımı kendi gözleriyle görmek istediği' bilgisini paylaştı.
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