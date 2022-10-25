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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/macrondan-papaya-cagri-ukrayna-icin-biden-ve-putini-ara-1062677283.html
Macron'dan Papa'ya çağrı: 'Ukrayna için Biden ve Putin'i ara'
Macron'dan Papa'ya çağrı: 'Ukrayna için Biden ve Putin'i ara'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’ten, Ukrayna’daki krizi çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve ABD... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T12:34+0300
2022-10-25T12:35+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
papa francis
ukrayna
rusya
joe biden
abd
vladimir putin
fransa
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Papa Francis dün Vatikan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kabul etti. İki lider arasındaki görüşmenin 55 dakika sürdüğü bildirildi.Fransız Le Point dergisinin aktardığına göre, Macron, Vatikan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Papa Francis’i Vladimir Putin ve Moskova Patriği Kirill’i, ayrıca Joe Biden’ı da aramaya çağırdım” ifadelerini kullandı.Fransa lideri, bu çağrıyla Papa Francis’ten 'Ukrayna’da barışın yaklaşmasına yardımcı olmasını' istediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/abd-kongresinde-ilk-cagri-bidena-ukrayna-politikasini-yeniden-dusun-mektubu-1062673886.html
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emmanuel macron, papa francis, ukrayna, rusya, joe biden, abd, vladimir putin, fransa
emmanuel macron, papa francis, ukrayna, rusya, joe biden, abd, vladimir putin, fransa

Macron'dan Papa'ya çağrı: 'Ukrayna için Biden ve Putin'i ara'

12:34 25.10.2022 (güncellendi: 12:35 25.10.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© Sputnik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’ten, Ukrayna’daki krizi çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve ABD Başkanı Joe Biden’i aramasını istediği belirtildi.
Papa Francis dün Vatikan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kabul etti. İki lider arasındaki görüşmenin 55 dakika sürdüğü bildirildi.
Fransız Le Point dergisinin aktardığına göre, Macron, Vatikan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Papa Francis’i Vladimir Putin ve Moskova Patriği Kirill’i, ayrıca Joe Biden’ı da aramaya çağırdım” ifadelerini kullandı.
Fransa lideri, bu çağrıyla Papa Francis’ten 'Ukrayna’da barışın yaklaşmasına yardımcı olmasını' istediğini belirtti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
Ukrayna krizi
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