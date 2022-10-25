https://sputniknews.com.tr/20221025/macrondan-papaya-cagri-ukrayna-icin-biden-ve-putini-ara-1062677283.html

Macron'dan Papa'ya çağrı: 'Ukrayna için Biden ve Putin'i ara'

Macron'dan Papa'ya çağrı: 'Ukrayna için Biden ve Putin'i ara'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’ten, Ukrayna’daki krizi çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve ABD... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T12:34+0300

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ukrayna krizi

emmanuel macron

papa francis

ukrayna

rusya

joe biden

abd

vladimir putin

fransa

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Papa Francis dün Vatikan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kabul etti. İki lider arasındaki görüşmenin 55 dakika sürdüğü bildirildi.Fransız Le Point dergisinin aktardığına göre, Macron, Vatikan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Papa Francis’i Vladimir Putin ve Moskova Patriği Kirill’i, ayrıca Joe Biden’ı da aramaya çağırdım” ifadelerini kullandı.Fransa lideri, bu çağrıyla Papa Francis’ten 'Ukrayna’da barışın yaklaşmasına yardımcı olmasını' istediğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221025/abd-kongresinde-ilk-cagri-bidena-ukrayna-politikasini-yeniden-dusun-mektubu-1062673886.html

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emmanuel macron, papa francis, ukrayna, rusya, joe biden, abd, vladimir putin, fransa