https://sputniknews.com.tr/20221025/ab-ulkelerinin-buyuk-kismi-temmuzda-rusyadan-ithalati-artirdi-1062690624.html

AB ülkelerinin büyük kısmı temmuzda Rusya’dan ithalatı artırdı

AB ülkelerinin büyük kısmı temmuzda Rusya’dan ithalatı artırdı

Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan 6 ülke temmuzda Rusya’ya ihracatı artırırken 16 ülke birden Rusya’dan ithalatı artırdı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T17:04+0300

2022-10-25T17:04+0300

2022-10-25T17:04+0300

ekonomi

rusya

avrupa birliği

ithalat

ihracat

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RIA Novosti haber ajansının, AB ülkelerinin ulusal istatistik kurumlarının verilerine dayanarak hazırladığı belgeye göre, bazı ülkeler Rusya’dan mal ithalatını birkaç kat artırdı: Slovenya 6 kat, Güney Kıbrıs 3.4 kat, Çekya 3.1 kat, Yunanistan 3 kat ve İtalya 2.2 kat. Rusya’dan mal ithalatını artıran ülkeler arasında ayrıca Avusturya (yüzde 12), Belçika (yüzde 89), Bulgaristan (yüzde 95), Macaristan (yüzde 77), Almanya (yüzde 10), İspanya (yüzde 68), Lüksemburg (yüzde 16), Hollanda (yüzde 15), Romanya (yüzde 9), Slovakya (yüzde 21) ve Hırvatistan (yüzde 2) yer aldı.AB üyesi sekiz ülke de temmuzda bir önceki aya göre Rusya’ya ihracatı artırdı. En çok ihracat artıran ülkelerin Romanya (yüzde 78), Litvanya (yüzde 28) ve Hollanda (yüzde 21) olduğu belirtildi. Belçika, Bulgaristan, İspanya, Slovenya ve Hırvatistan menşeili malların teslimatı da arttı.Hırvatistan, Rusya’ya 18 milyon 400 bin euro, Slovenya da 98 milyon euro değerinde mal tedarik ederken geçen yılın aynı dönemine göre ihracatlarını en çok artıran (sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 56) ülkeler oldu. Yıllık bazda ihracatı artıran ülkelerin ayrıca Estonya (yüzde 16), Bulgaristan (yüzde 10), Avusturya (yüzde 5) ve Letonya (yüzde 1) olduğu ifade edildi.Birliğin diğer üyeleri ise Rusya’ya mal ihracatını azalttı. En çok ihracatı azaltan ülkelerin Güney Kıbrıs (yüzde -99), Lüksemburg (yüzde -82), Fransa (yüzde -76), İsveç (yüzde -75) ve Çekya (yüzde -70) olduğu belirtildi.Diğer yandan Rusya’dan AB’nin 9 ülkesine mal ithalatı aylık bazda arttı. Güney Kıbrıs 8 kat, Yunanistan da 1.7 kat ithalatı artırarak bu alanda liderler oldu. İthalatın aylık bazda arttığı diğer ülkelerin İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221022/rus-disisleri-ab-zirvesi-kararlari-ab-politikasinin-catismaci-dogasini-bir-kez-daha-gosterdi-1062608955.html

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