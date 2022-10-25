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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusyadan-abdye-ukraynanin-eliyle-siber-saldiri-suclamasi-1062676021.html
Rusya’dan ABD’ye ‘Ukrayna’nın eliyle siber saldırı’ suçlaması
Rusya’dan ABD’ye ‘Ukrayna’nın eliyle siber saldırı’ suçlaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin başta Ukrayna IT-ordusunun eliyle Rusya’ya karşı saldırı amaçlı siber operasyonlar düzenlediklerini gizlemediğini açıkladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T12:15+0300
2022-10-25T12:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
siber saldırı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilişim Güvenliği Departmanı Başkan Yardımcısı Vladimir Şin, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısında, NATO’nun siber savaş yöntemleri geliştirme çabalarını gizlemediğini, bu alanda tatbikatlar düzenlediğini ve bu tatbikatlara ittifak üyesi olmayan Ukrayna’nın temsilcilerini davet ettiğini anlattı.Şin, “ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Paul Nakasone, başta Amerikalılar tarafından oluşturulan Ukrayna IT-ordusunun eliyle dahil olmak üzere Rusya’ya karşı saldırı amaçlı siber operasyonlar düzenlediklerini alenen kabul ediyor” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, “Bu yılın başından bu yana, Rus internet kaynaklarına yönelik saldırıların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla arttı. Saldırıların çoğu ABD ve Avrupa Birliği kaynaklı. Siber saldırganlığın ölçeği, Batılı ülkelerin yönetimleri tarafından, siber korsanlar topluluğu ve özel şirketlerin katılımıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini doğruluyor” diye konuştu.Rusya’nın, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bağlamında dahil, siber saldırılar düzenlediği yönünde tamamen asılsız suçlamalar duymaya devam ettiğini dile getiren Şin, “Batı’daki meslektaşlarımız, yetkili birimler arasındaki iletişim kanallarını kullanmak yerine, dünya kamuoyunun dikkatini kendi eylemlerinden uzaklaştmak amacıyla hoşlanmadıkları ülkeleri kanıtsız olarak damgalamayı kural haline getirdi. Söylemlerinin amacı, Rusya ve diğer ülkelere karşı gerçekleştirilen benzeri görülmemiş siber saldırganlığın ölçeğini örtbas etmek” dedi.Rus diplomat, ABD’nin ve diğer NATO ülkelerinin istihbarat servisleri tarafından bilgi alanında sistematik saldırgan faaliyetlerin hayata geçirildiğini doğrulayan çok sayıda belgesel kanıtların olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/the-national-interest-musk-hakli-ukraynanin-hirslarinin-pesine-takilmak-abdyi-yikima-goturur--1062297196.html
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rusya, ukrayna, abd, siber saldırı
rusya, ukrayna, abd, siber saldırı

Rusya’dan ABD’ye ‘Ukrayna’nın eliyle siber saldırı’ suçlaması

12:15 25.10.2022
© REUTERS / Kacper PempelHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin başta Ukrayna IT-ordusunun eliyle Rusya’ya karşı saldırı amaçlı siber operasyonlar düzenlediklerini gizlemediğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilişim Güvenliği Departmanı Başkan Yardımcısı Vladimir Şin, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısında, NATO’nun siber savaş yöntemleri geliştirme çabalarını gizlemediğini, bu alanda tatbikatlar düzenlediğini ve bu tatbikatlara ittifak üyesi olmayan Ukrayna’nın temsilcilerini davet ettiğini anlattı.
Şin, “ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Paul Nakasone, başta Amerikalılar tarafından oluşturulan Ukrayna IT-ordusunun eliyle dahil olmak üzere Rusya’ya karşı saldırı amaçlı siber operasyonlar düzenlediklerini alenen kabul ediyor” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, “Bu yılın başından bu yana, Rus internet kaynaklarına yönelik saldırıların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla arttı. Saldırıların çoğu ABD ve Avrupa Birliği kaynaklı. Siber saldırganlığın ölçeği, Batılı ülkelerin yönetimleri tarafından, siber korsanlar topluluğu ve özel şirketlerin katılımıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini doğruluyor” diye konuştu.
Rusya’nın, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bağlamında dahil, siber saldırılar düzenlediği yönünde tamamen asılsız suçlamalar duymaya devam ettiğini dile getiren Şin, “Batı’daki meslektaşlarımız, yetkili birimler arasındaki iletişim kanallarını kullanmak yerine, dünya kamuoyunun dikkatini kendi eylemlerinden uzaklaştmak amacıyla hoşlanmadıkları ülkeleri kanıtsız olarak damgalamayı kural haline getirdi. Söylemlerinin amacı, Rusya ve diğer ülkelere karşı gerçekleştirilen benzeri görülmemiş siber saldırganlığın ölçeğini örtbas etmek” dedi.
Rus diplomat, ABD’nin ve diğer NATO ülkelerinin istihbarat servisleri tarafından bilgi alanında sistematik saldırgan faaliyetlerin hayata geçirildiğini doğrulayan çok sayıda belgesel kanıtların olduğunu söyledi.
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