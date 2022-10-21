https://sputniknews.com.tr/20221021/disisleri-bakani-cavusoglu-petrol-fiyatlarinin-dusmesini-istiyorsaniz-kaldirin-bu-yaptirimlari-1062557536.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Petrol fiyatlarının düşmesini istiyorsanız kaldırın bu yaptırımları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Petrol fiyatlarının düşmesini istiyorsanız kaldırın bu yaptırımları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T11:14+0300

2022-10-21T11:14+0300

2022-10-21T11:14+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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yaptırım

ekonomik yaptırım

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada petrol fiyatlarına ilişkin, "Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz." dedi.ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepkisine dair ise "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişimine ilişkin, "AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldubittiler olmaz" ifadelerini kullandı.

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