https://sputniknews.com.tr/20221021/disisleri-bakani-cavusoglu-petrol-fiyatlarinin-dusmesini-istiyorsaniz-kaldirin-bu-yaptirimlari-1062557536.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Petrol fiyatlarının düşmesini istiyorsanız kaldırın bu yaptırımları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Petrol fiyatlarının düşmesini istiyorsanız kaldırın bu yaptırımları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T11:14+0300
2022-10-21T11:14+0300
2022-10-21T11:14+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
suudi arabistan
abd
iran
yaptırım
ekonomik yaptırım
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada petrol fiyatlarına ilişkin, "Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz." dedi.ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepkisine dair ise "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişimine ilişkin, "AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldubittiler olmaz" ifadelerini kullandı.
türkiye
suudi arabistan
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mevlüt çavuşoğlu, suudi arabistan, abd, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol fiyatları
mevlüt çavuşoğlu, suudi arabistan, abd, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol fiyatları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Petrol fiyatlarının düşmesini istiyorsanız kaldırın bu yaptırımları
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada petrol fiyatlarına ilişkin, "Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz." dedi.
ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepkisine dair ise "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişimine ilişkin, "AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldubittiler olmaz" ifadelerini kullandı.