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Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinin reaktör basınç kabı kuruldu
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinin reaktör basınç kabı kuruldu
Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T14:01+0300
2022-09-23T14:01+0300
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Aralık 2021 sonunda deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edilen reaktör basınç kabı, kurulumdan önce bazı denetimlerden geçirildiği geçici ekipman depolama alanından kurulum sahasına taşındı.Reaktör kabı, Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılarak reaktör şaftındaki yerine monte edildi. Kurulum işlemleri, yaklaşık 6 saat sürdü.'Çalışmalar planlanan şekilde sürüyor'Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlanan şekli ile sürdüğünü belirterek, "İkinci ünitenin reaktör kabının montajı sahada yılın en önemli olaylarından birini teşkil ediyor. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek isterim. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir. Çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçemez. İkinci ünitenin reaktör basınç kabının montajının başarıyla tamamlanması dolayısıyla tüm montaj ekibini, vinç operatörlerini ve diğer uzmanları kutluyorum" dedi.İkinci ünite reaktör binasının inşaatının önceki aşamalarında kor tutucu kurulmuş, destek ve itme kirişleri betonlanmış ve reaktör basınç kabının silindirik kısmının kuru muhafazası ve ısı yalıtımı yapılmıştı. Reaktör basınç kabının montajından hemen önce ise, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan destek halkasının montajı gerçekleştirilmişti.Reaktör basınç kabının montajına ilişkin denetimler, reaktör basınç kabı üretici firması uzmanlarının yanı sıra, bağımsız bir denetim kuruluşu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapıldı.Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli olan çekirdeği de içinde barındırıyor. Nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343.2 ton ağırlığında, dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11.45 metreyi, çapı ise 5.6 metreyi buluyor.Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için reaktör basınç kabının üretimine Mart 2019'da başlanmıştı. Üretim sürecinde, hidro-testlerin yanı sıra, kap içi cihazlarla kontrol ekipmanı da dahil olmak üzere pek çok test gerçekleştirildi. Testler sonucunda, özel bir komisyon tüm tasarım parametrelerine uygunluğu ve ürünün yüksek kalitesini teyit etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220908/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-55-turk-muhendis-goreve-basladi-1060975397.html
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rusya, türkiye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rusya, türkiye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinin reaktör basınç kabı kuruldu

14:01 23.09.2022
© DHAAkkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© DHA
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Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı.
Aralık 2021 sonunda deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edilen reaktör basınç kabı, kurulumdan önce bazı denetimlerden geçirildiği geçici ekipman depolama alanından kurulum sahasına taşındı.
Reaktör kabı, Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılarak reaktör şaftındaki yerine monte edildi. Kurulum işlemleri, yaklaşık 6 saat sürdü.

'Çalışmalar planlanan şekilde sürüyor'

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlanan şekli ile sürdüğünü belirterek, "İkinci ünitenin reaktör kabının montajı sahada yılın en önemli olaylarından birini teşkil ediyor. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek isterim. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir. Çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçemez. İkinci ünitenin reaktör basınç kabının montajının başarıyla tamamlanması dolayısıyla tüm montaj ekibini, vinç operatörlerini ve diğer uzmanları kutluyorum" dedi.
İkinci ünite reaktör binasının inşaatının önceki aşamalarında kor tutucu kurulmuş, destek ve itme kirişleri betonlanmış ve reaktör basınç kabının silindirik kısmının kuru muhafazası ve ısı yalıtımı yapılmıştı. Reaktör basınç kabının montajından hemen önce ise, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan destek halkasının montajı gerçekleştirilmişti.
Reaktör basınç kabının montajına ilişkin denetimler, reaktör basınç kabı üretici firması uzmanlarının yanı sıra, bağımsız bir denetim kuruluşu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapıldı.
Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli olan çekirdeği de içinde barındırıyor. Nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343.2 ton ağırlığında, dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11.45 metreyi, çapı ise 5.6 metreyi buluyor.
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için reaktör basınç kabının üretimine Mart 2019'da başlanmıştı. Üretim sürecinde, hidro-testlerin yanı sıra, kap içi cihazlarla kontrol ekipmanı da dahil olmak üzere pek çok test gerçekleştirildi. Testler sonucunda, özel bir komisyon tüm tasarım parametrelerine uygunluğu ve ürünün yüksek kalitesini teyit etmişti.
Akkuyu NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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