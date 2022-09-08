https://sputniknews.com.tr/20220908/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-55-turk-muhendis-goreve-basladi-1060975397.html

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Rusya'daki eğitimlerini tamamlayan 55 Türk vatandaşı mühendisin Akkuyu Nükleer Güç... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:59+0300

2022-09-08T17:59+0300

2022-09-08T18:00+0300

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkiye

türk

mühendis

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Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladığını bildirdi.Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2022 yılında önemli aşamalardan geçtiğini söyledi.Birinci ünitede önemli çalışmalar yaptıklarını, devreye alma çalışmaları öncesinde bütün ana ekipmanların kurulumunun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sezemin, şöyle devam etti:Santralin önemli bir kısmı olan güç dağıtım bölümünde inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığını, elektroteknik elemanların kurulumuna hazırlandıklarını dile getiren Sezemin, birinci ünitenin devreye alınması için en az 560 yapı, tesis ve binanın tamamlanıp devreye alınması gerektiğini vurguladı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında bütün alanlarında, genel tesislerde, deniz hidroteknik yapılarında, güç dağıtım sistemi ve diğer alanlarda da çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Sezemin, "Şunu da kaydetmek istiyorum; çalışmalar çok aktif şekilde dört güç ünitesi alanında yapılmaktadır. Biz dördüncü güç ünitesinin inşaatına başladıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali, dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası haline gelmiştir. Projede şu an 20 bin kişi çalışıyor. Bu personelden yüzde 80'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Önümüzdeki yıl ise personel sayısı 25 bin kişi olacak." diye konuştu.Sezemin, Rusya'da nükleer mühendislik alanındaki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 55 Türk mühendisin Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında iş başı yaptığına dikkati çekerek, "Rusya Federasyonu devlet bütçesi tarafından karşılanan bu eğitimden sonra Akkuyu NGS'de fiilen başlamış oldular. Genç mühendisler, Akkuyu Nükleer ailesine katılarak teorik eğitimlerinin ardından sahada uygulamalı bilgi ve tecrübe edinecek" ifadesini kullandı.Genç mühendislerin her gün sahaya çıkıp ekipman montajı ve montaj kontrol işlemlerine katıldıklarını belirten Sezemin, "Onlarca yıl çalışacakları iş yerlerinin kurulum ve inşaat aşamasındalar. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde en az 600 Türk nükleer mühendisi çalışıyor olacak. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti nükleer sektörünün insan kaynakları potansiyelinin ana kemiğini oluşturuyor olacaktır. Bu teknik elit kısma ait kişiler, yeni bir nükleer endüstrinin temelini oluşturacaktır Türkiye'de." diye konuştu.'Akkuyu, İstanbul'un elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasitede'Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki 4 ünitenin devreye alınmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde 10'unun elektrik ihtiyacının karşılanabileceğinin altını çizerek, "İstikrarlı, sürekli ve temiz bir enerji kaynağı olacak. Önemli olan nükleer santralde elektrik enerjisinin üretiminin iklim koşullarına, rüzgara ve güneşe bağlı olmaksızın sürekli üretilmesi. 'Kaç konuta elektrik sağlayabilecek nükleer güç santrali?' sorusuna cevaben şunu diyebilirim ki, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İstanbul kadar büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının tamamını kapatma kapasitesinde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Bölgede nesli tükenen deniz kaplumbağaları korunuyorSezemin, bu yıl çok önemli bir projenin ortağı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türk, mühendis