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https://sputniknews.com.tr/20221013/haberturk-yazari-kilicdaroglu-abd-gibi-bir-yerde-en-az-sekiz-saat-ortadan-kayboluyor-1062256168.html
Habertürk yazarı: Kılıçdaroğlu ABD gibi bir yerde en az sekiz saat ortadan kayboluyor
Habertürk yazarı: Kılıçdaroğlu ABD gibi bir yerde en az sekiz saat ortadan kayboluyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Oray Eğin, "Türkiye’yi yönetme iddiasındaki bir lider olan... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T10:41+0300
2022-10-13T10:41+0300
politika
türkiye
abd
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
habertürk gazetesi
oray eğin
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ABD'de mevcut Başkan Joe Biden’ın seçim kampanyasını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler gezilerini ve diğer pek çok siyasi etkinliği takip ettiğini belirten Habertürk yazarı Oray Eğin, söz konusu programların önceden saat saat belli olduğuna vurgu yaptı.Eğin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, abd, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), habertürk gazetesi, oray eğin
türkiye, abd, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), habertürk gazetesi, oray eğin

Habertürk yazarı: Kılıçdaroğlu ABD gibi bir yerde en az sekiz saat ortadan kayboluyor

10:41 13.10.2022
© CHPCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a taziye ziyaretinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Oray Eğin, "Türkiye’yi yönetme iddiasındaki bir lider olan Kılıçdaroğlu, gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor" dedi.
ABD'de mevcut Başkan Joe Biden’ın seçim kampanyasını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler gezilerini ve diğer pek çok siyasi etkinliği takip ettiğini belirten Habertürk yazarı Oray Eğin, söz konusu programların önceden saat saat belli olduğuna vurgu yaptı.
Eğin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Biden’ın gezilerinde—Amerika’daki bütün kampanyalarında gelenek olduğu üzere—gazeteciler bir haber havuzu oluşturur, kendi aralarında gelişmeleri an be an e-mail üzerinden duyurur. Amerikan Başkanı için bir Türk gazeteci dış kapının dış mandalıdır, ama her gün günde en az 10 tane e-mail alıyorum ve şeffaf demokraside Joe Biden’ın her gün ne yaptığına hakimim. Erdoğan ekibinin de tercih ettiği bir gazeteci olduğumu zannetmiyorum, ama istediğim zaman gezi programı hemen yollanıyor."
"Özgürlük ve şeffaflık vaat ettiğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına ise hakim değilim. ABD bir Türk siyasetçinin her gün gideceği bir yer değil, programın çok önceden belli olması ve ayrıntılarıyla paylaşılması gerekirdi. Ama sadece ben değil başka gazeteciler de son dakikada, biraz da zorla, programa ulaşıyor. Gezinin olup olmayacağı bile son ana kadar net değildi. Ben geziyi, oteli, programın taslağını CHP’deki bir sürü başka kaynağımdan öğrendim.
Şeffaflık neden önemli biliyor musunuz? Dün AK Parti’ye yakın biriyle konuştuğumda ısrarla şöyle dedi: “Kılıçdaroğlu durup dururken ABD’ye gidemez. İllaki bir yerde, bir saat de olsa biriyle görüşecektir, bir gizli buluşma vardır. Bunlar programda yer almaz, ya da dinlenme saati olarak yer alır. Bir akşam yemeği ya da sabah kahvaltısı olabilir.” Basına kapalı görüşmeler, programın son an’a kadar belli olmaması hakikaten de bu komplo teorilerini besliyor. Karşı tarafa böyle bir malzeme vermeye ne gerek var? Yanıt olarak “Keşke,” dedim. “Keşke o kadar ince hesaplar yapabilecek kadar usta ve kurnaz olabilse CHP.”"
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