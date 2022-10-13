https://sputniknews.com.tr/20221013/beyaz-saray-opecnin-petrol-uretimini-azaltma-karari-rusyaya-destek-vermekle-es-degerdir-1062279029.html

Beyaz Saray: OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya destek vermekle eş değerdir

Beyaz Saray: OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya destek vermekle eş değerdir

Beyaz Saray'dan OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına tepki geldi. Yapılan açıklamada "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T20:13+0300

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beyaz saray

opec+

ukrayna krizi

petrol

ukrayna krizi

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde, ABD'nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan ile tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları kaydetti:Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

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beyaz saray, opec+, petrol, ukrayna krizi