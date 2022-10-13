https://sputniknews.com.tr/20221013/beyaz-saray-opecnin-petrol-uretimini-azaltma-karari-rusyaya-destek-vermekle-es-degerdir-1062279029.html
Beyaz Saray: OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya destek vermekle eş değerdir
Beyaz Saray: OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya destek vermekle eş değerdir
Beyaz Saray'dan OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına tepki geldi. Yapılan açıklamada "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T20:13+0300
2022-10-13T20:13+0300
2022-10-13T20:58+0300
beyaz saray
opec+
ukrayna krizi
petrol
ukrayna krizi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde, ABD'nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan ile tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları kaydetti:Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.
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beyaz saray, opec+, petrol, ukrayna krizi
beyaz saray, opec+, petrol, ukrayna krizi
Beyaz Saray: OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya destek vermekle eş değerdir
20:13 13.10.2022 (güncellendi: 20:58 13.10.2022) Abone ol
Beyaz Saray'dan OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına tepki geldi. Yapılan açıklamada "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir" denildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.
Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde, ABD'nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.
OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan ile tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları kaydetti:
"Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+'ın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir."
Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.