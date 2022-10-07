https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ast-toplantisi-ve-gerceklestirdigi-temaslarinin-ardindan-pragdan-ayrildi-1062049890.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AST toplantısı ve gerçekleştirdiği temaslarının ardından Prag'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AST toplantısı ve gerçekleştirdiği temaslarının ardından Prag'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'dan ayrıldı. Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında çok sayıda... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T00:11+0300

2022-10-07T00:11+0300

2022-10-07T00:13+0300

recep tayyip erdoğan

politika

prag

avrupa siyasi topluluğu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a döndü.Erdoğan'dan, Çekya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i görüşen Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de görüşme gerçekleştirdi.Prag Kalesi'ndeki fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü sohbet etti.Erdoğan, toplantı kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrıca bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de sohbet etti.Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında bulunduğu Prag'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü.Prag Kalesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da bulundu.

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