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https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ast-toplantisi-ve-gerceklestirdigi-temaslarinin-ardindan-pragdan-ayrildi-1062049890.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AST toplantısı ve gerçekleştirdiği temaslarının ardından Prag'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AST toplantısı ve gerçekleştirdiği temaslarının ardından Prag'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'dan ayrıldı. Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında çok sayıda... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T00:11+0300
2022-10-07T00:13+0300
recep tayyip erdoğan
politika
prag
avrupa siyasi topluluğu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a döndü.Erdoğan'dan, Çekya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i görüşen Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de görüşme gerçekleştirdi.Prag Kalesi'ndeki fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü sohbet etti.Erdoğan, toplantı kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrıca bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de sohbet etti.Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında bulunduğu Prag'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü.Prag Kalesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-turkiye-ile-ukrayna-ikili-iliskiler-enerji-ve-gocu-konustuk-1062045184.html
https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-pragda-pasinyanla-gorusuyor-1062039895.html
https://sputniknews.com.tr/20221006/isvec-basbakani-andersson-erdogan-ile-iyi-bir-diyalog-gerceklestirdik-1062046503.html
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recep tayyip erdoğan, prag, avrupa siyasi topluluğu
recep tayyip erdoğan, prag, avrupa siyasi topluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AST toplantısı ve gerçekleştirdiği temaslarının ardından Prag'dan ayrıldı

00:11 07.10.2022 (güncellendi: 00:13 07.10.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'dan ayrıldı. Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının yanı sıra ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a döndü.
Erdoğan'dan, Çekya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i görüşen Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de görüşme gerçekleştirdi.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk
6 Ekim, 22:22
Prag Kalesi'ndeki fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü sohbet etti.
Erdoğan, toplantı kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrıca bir süre görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü
6 Ekim, 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de sohbet etti.
Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı kapsamında bulunduğu Prag'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştü.
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
DÜNYA
İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik
6 Ekim, 22:43
Prag Kalesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da bulundu.
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