Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221006/isvec-basbakani-andersson-erdogan-ile-iyi-bir-diyalog-gerceklestirdik-1062046503.html
İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik
İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "İyi bir diyalog gerçekleştirdik" yorumunu yaptı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T22:43+0300
2022-10-06T22:44+0300
dünya
magdalena andersson
isveç
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062046208_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_bdbf004ea2813c440ab17814f6a1e4ee.jpg
İsveç Başbakanı Andersson, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.Görüşmenin ardından İsveç haber ajansı TT'ye açıklamada bulunan Andersson, "Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik" dedi.İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın arkasında durduklarını belirten Andersson, Erdoğan'a Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunun kaldırıldığını söylediğini aktardı.Gelecek hafta belli olması beklenen yeni hükümetin de anlaşmaya sadık kalacağını vurgulayan Andersson, "Yeni hükümet kurulsa da biz de muhalefet olarak anlaşmaya sadık kalacağız" diye konuştu.İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, hükümet kurma görevini 19 Eylül'de ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a vermişti.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062046208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_3822649e80b678a3830bff8efec2d1ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
magdalena andersson, isveç, türkiye
magdalena andersson, isveç, türkiye

İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik

22:43 06.10.2022 (güncellendi: 22:44 06.10.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "İyi bir diyalog gerçekleştirdik" yorumunu yaptı.
İsveç Başbakanı Andersson, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Görüşmenin ardından İsveç haber ajansı TT'ye açıklamada bulunan Andersson, "Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik" dedi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın arkasında durduklarını belirten Andersson, Erdoğan'a Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunun kaldırıldığını söylediğini aktardı.
Gelecek hafta belli olması beklenen yeni hükümetin de anlaşmaya sadık kalacağını vurgulayan Andersson, "Yeni hükümet kurulsa da biz de muhalefet olarak anlaşmaya sadık kalacağız" diye konuştu.
İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, hükümet kurma görevini 19 Eylül'de ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a vermişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала