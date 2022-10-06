https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-turkiye-ile-ukrayna-ikili-iliskiler-enerji-ve-gocu-konustuk-1062045184.html

AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk

AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T22:22+0300

2022-10-06T22:22+0300

2022-10-06T22:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ursula von der leyen

ab

görüşme

ukrayna

doğalgaz

prag

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Von der Leyen ile AB dönem başkanı Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vesilesiyle Prag’da üçlü görüşme yaptı.Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Erdoğan ile “iyi bir görüşme” yaptıklarını belirterek “AB-Türkiye ilişkileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji ve göç konularında görüş alışverişi yaptık” ifadesini kullandı.Fiala da sosyal medyadaki açıklamasında, “Prag’daki zirvede Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, enerji, gaz arzı, göçün yanı sıra Ukrayna’daki savaşa çözüm ile bu süreçte Türkiye’nin rolünü ele aldık” ifadesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1062041625.html

ukrayna

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recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen, ab, görüşme, ukrayna, doğalgaz, prag