https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-turkiye-ile-ukrayna-ikili-iliskiler-enerji-ve-gocu-konustuk-1062045184.html
AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk
AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T22:22+0300
2022-10-06T22:22+0300
2022-10-06T22:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ursula von der leyen
ab
görüşme
ukrayna
doğalgaz
prag
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Von der Leyen ile AB dönem başkanı Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vesilesiyle Prag’da üçlü görüşme yaptı.Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Erdoğan ile “iyi bir görüşme” yaptıklarını belirterek “AB-Türkiye ilişkileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji ve göç konularında görüş alışverişi yaptık” ifadesini kullandı.Fiala da sosyal medyadaki açıklamasında, “Prag’daki zirvede Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, enerji, gaz arzı, göçün yanı sıra Ukrayna’daki savaşa çözüm ile bu süreçte Türkiye’nin rolünü ele aldık” ifadesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1062041625.html
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recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen, ab, görüşme, ukrayna, doğalgaz, prag
recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen, ab, görüşme, ukrayna, doğalgaz, prag
AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk
22:22 06.10.2022 (güncellendi: 22:25 06.10.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç konularını ele aldıklarını bildirdi.
Von der Leyen ile AB dönem başkanı Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vesilesiyle Prag’da üçlü görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Erdoğan ile “iyi bir görüşme” yaptıklarını belirterek “AB-Türkiye ilişkileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji ve göç konularında görüş alışverişi yaptık” ifadesini kullandı.
Fiala da sosyal medyadaki açıklamasında, “Prag’daki zirvede Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, enerji, gaz arzı, göçün yanı sıra Ukrayna’daki savaşa çözüm ile bu süreçte Türkiye’nin rolünü ele aldık” ifadesine yer verdi.