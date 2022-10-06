https://sputniknews.com.tr/20221006/nyt-amerikan-istihbaratina-gore-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-yonetimi-var-1062015328.html

NYT: Amerikan istihbaratına göre Dugina suikastının arkasında Ukrayna yönetimi var

NYT: Amerikan istihbaratına göre Dugina suikastının arkasında Ukrayna yönetimi var

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Dugina suikastının emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine dair istihbarat değerlendirmesinin geçen hafta... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T11:21+0300

2022-10-06T11:21+0300

2022-10-06T11:42+0300

ukrayna krizi

daria dugina

aleksandr dugin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060218725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c76649d1917fc9377ae42bee71d12711.jpg

The New York Times (NYT), ABD'nin istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in siyasi yorumcu kızı Daria Dugina'ya 20 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde aracı infilak ettirilerek düzenlenen suikastın emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine inandığını yazdı. Habere göre Ukrayna yönetiminin suç ortaklığına dair istihbarat değerlendirmesi geçen hafta ABD hükümeti içinde paylaşıldı.İstihbaratla ilgili gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Ukrayna hükümetinin hangi unsurlarının Dugina'ya suikast düzenlenmesi için yetki verdiğine inanıldığı, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği veya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzasının olup olmadığını açıklamadı.Haberde "Ukrayna'nın eylemi ve ABD'nin yanıtı hakkında bilgi verilen yetkililer, gizli istihbarat ve hassas diplomasi meseleleri hakkında adlarının açıklanmaması şartıyla konuştu" denildi. 22 Ağustos'ta Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastının Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Ukrayna hükümeti herhangi bir dahli olduğunu reddetmişti. Bu kez ABD'nin istihbarat değerlendirmesi sorulduğunda, Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak bu inkarları yineledi.NYT'ye konuşan Podolyak, "Savaş sırasında şu ya da bu ülkedeki herhangi bir cinayetin beraberinde bir tür pratik önem taşıması gerektiğinin bir kez daha altını çizeceğim. Taktik veya stratejik bazı özel amaçları yerine getirmelidir. Dugina gibi biri, Ukrayna için taktik veya stratejik bir hedef değil" dedi. ABD'li yetkililer ise 'ordu, güvenlik servisleri ve Zelenskiy'nin ofisi dahil olmak üzere Ukrayna hükümetindeki rakip güç merkezlerinin tam bir resminden yoksun olduklarını, bunun Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin komplodan neden haberdar olmadığını açıklayabileceğini' söyledi. Haberde 'Washington'ın suikastta yer almadığı, önceden bilgisinin olmadığı ve sonrasında Ukraynalı yetkililerin kulağını büktüğü' ifade edilerek "ABD, plandan haberdar olsaydı, cinayete karşı çıkardı" denildi. Bazılarının suikastın asıl hedefinin Aleksandr Dugin olduğuna inandığı, Rus medyasına göre bir festivalden dönerken Dugin'in kızıyla birlikte değil, başka bir araçla gitmeye karar verdiği, ardından Dugina'nın kullandığı Toyota Land Cruiser'ın sürücü koltuğunun altına yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirildiği hatırlatıldı. NYT, 'Rusya'nın cinayetle ilgili özel bir misilleme yapmadığını, ancak ABD'nin bu tür saldırıların Moskova'yı üst düzey Ukraynalı yetkililere karşı kendi saldırılarını gerçekleştirmeye teşvik edebileceğinden endişe duyduğunu' yazdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

daria dugina, aleksandr dugin