https://sputniknews.com.tr/20220826/suikast-kurbani-duginaya-uzuldugunu-belirten-papa-francise-ukraynadan-tepki-1060426991.html

Suikast kurbanı Dugina'ya üzüldüğünü belirten Papa Francis'e Ukrayna'dan tepki

Suikast kurbanı Dugina'ya üzüldüğünü belirten Papa Francis'e Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in suikast sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina için üzüldüğünü dile... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T13:41+0300

2022-08-26T13:41+0300

2022-08-26T13:47+0300

ukrayna krizi

daria dugina

papa francis

ukrayna

rusya

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Rusya ile yaşanan kriz konusunda Ukrayna'nın tavrından rahatsız olan ve krizin sorumlusu olarak NATO'yu gören Papa Francis, önceki günkü ayinde, Dugina suikastiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve "Moskova'da araba koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu havaya uçurulan zavallı kızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra silah ticaretinden kâr elde edenleri 'insanlığı öldüren suçlular' olarak niteleyen Papa, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde felaket riskinden kaçınma çağrısı da yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile düzenlediği basın toplantısında bu sözlerin Ukrayna'nın kalbini kırdığını ve bunun adil olmadığını savundu. Kuleba, Papa Francis'in sözleri karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı hakkında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapılacağını ekledi.

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daria dugina, papa francis, ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba