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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/suikast-kurbani-duginaya-uzuldugunu-belirten-papa-francise-ukraynadan-tepki-1060426991.html
Suikast kurbanı Dugina'ya üzüldüğünü belirten Papa Francis'e Ukrayna'dan tepki
Suikast kurbanı Dugina'ya üzüldüğünü belirten Papa Francis'e Ukrayna'dan tepki
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in suikast sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina için üzüldüğünü dile... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T13:41+0300
2022-08-26T13:47+0300
ukrayna krizi
daria dugina
papa francis
ukrayna
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Rusya ile yaşanan kriz konusunda Ukrayna'nın tavrından rahatsız olan ve krizin sorumlusu olarak NATO'yu gören Papa Francis, önceki günkü ayinde, Dugina suikastiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve "Moskova'da araba koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu havaya uçurulan zavallı kızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra silah ticaretinden kâr elde edenleri 'insanlığı öldüren suçlular' olarak niteleyen Papa, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde felaket riskinden kaçınma çağrısı da yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile düzenlediği basın toplantısında bu sözlerin Ukrayna'nın kalbini kırdığını ve bunun adil olmadığını savundu. Kuleba, Papa Francis'in sözleri karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı hakkında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapılacağını ekledi.
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daria dugina, papa francis, ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
daria dugina, papa francis, ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Suikast kurbanı Dugina'ya üzüldüğünü belirten Papa Francis'e Ukrayna'dan tepki

13:41 26.08.2022 (güncellendi: 13:47 26.08.2022)
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in suikast sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina için üzüldüğünü dile getiren Papa Francis'e tepki gösterdi.
Rusya ile yaşanan kriz konusunda Ukrayna'nın tavrından rahatsız olan ve krizin sorumlusu olarak NATO'yu gören Papa Francis, önceki günkü ayinde, Dugina suikastiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve "Moskova'da araba koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu havaya uçurulan zavallı kızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bunun yanı sıra silah ticaretinden kâr elde edenleri 'insanlığı öldüren suçlular' olarak niteleyen Papa, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde felaket riskinden kaçınma çağrısı da yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile düzenlediği basın toplantısında bu sözlerin Ukrayna'nın kalbini kırdığını ve bunun adil olmadığını savundu. Kuleba, Papa Francis'in sözleri karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı hakkında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapılacağını ekledi.
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