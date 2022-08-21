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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220821/zaharova-dugina-suikastinde-ukrayna-izi-bulunmasi-kievin-devlet-teroru-politikasini-dogrular---1060204019.html
Zaharova: Dugina suikastinde Ukrayna izi bulunması, Kiev'in devlet terörü politikasını doğrular
Zaharova: Dugina suikastinde Ukrayna izi bulunması, Kiev'in devlet terörü politikasını doğrular
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna'nın... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T14:07+0300
2022-08-21T14:08+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
aleksandr dugin
ukrayna
suikast
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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Rus kolluk kuvvetlerinin Dugina suikastı hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti. Zaharova, "Eğer Ukrayna izi doğrulanırsa, ki Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de bu olasılığı dile getirdi, o zaman Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikası üzerinde durulmalıdır" dedi. Bu varsayımın haklılığını doğrulayan bulguların yeteri kadar biriktiğine dikkat çeken Zaharova, Ukrayna'daki devlet yapılarının siyasi şiddet çağrılarından suçların yönetimine ve işlenmesine kadar her türlü eylemde yer aldığının altını çizdi. Daria Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada 'Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtmişti. Daria Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/rus-siyaset-uzmani-duginin-kizinin-icinde-bulundugu-arac-infilak-etti-1060192467.html
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mariya zaharova, aleksandr dugin, ukrayna, suikast
mariya zaharova, aleksandr dugin, ukrayna, suikast

Zaharova: Dugina suikastinde Ukrayna izi bulunması, Kiev'in devlet terörü politikasını doğrular

14:07 21.08.2022 (güncellendi: 14:08 21.08.2022)
© Sputnik / СК РФ / Fotoğraf bankasına girDaria Dugina suikasti
Daria Dugina suikasti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© Sputnik / СК РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna'nın bulunduğunun doğrulanması halinde, Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikasının doğrulanacağını vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Rus kolluk kuvvetlerinin Dugina suikastı hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti.
Zaharova, "Eğer Ukrayna izi doğrulanırsa, ki Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de bu olasılığı dile getirdi, o zaman Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikası üzerinde durulmalıdır" dedi.
Bu varsayımın haklılığını doğrulayan bulguların yeteri kadar biriktiğine dikkat çeken Zaharova, Ukrayna'daki devlet yapılarının siyasi şiddet çağrılarından suçların yönetimine ve işlenmesine kadar her türlü eylemde yer aldığının altını çizdi.
Daria Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada 'Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtmişti.
Daria Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.
Dugin’in kızı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti
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