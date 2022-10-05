https://sputniknews.com.tr/20221005/emekli-tumamiral-kutluk-turkiye-kuzey-kibrista-daimi-hava-ve-deniz-usleri-kurmalidir-1061992221.html

Emekli Tümamiral Kutluk: Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta daimi hava ve deniz üsleri kurmalıdır

Emekli Tümamiral Kutluk: Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta daimi hava ve deniz üsleri kurmalıdır

Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizlerde açık bir şekilde Yunanistan’ın yanında yer alan ABD, Kıbrıs sorununda da Türkiye karşıtı cephede yer aldı. Sputnik’e konuşan... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T16:36+0300

2022-10-05T16:36+0300

2022-10-05T16:36+0300

görüş

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abd

kıbrıs

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

lefkoşa

türk dışişleri

türkiye dışişleri bakanlığı

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Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki Türkiye-Yunanistan arasındaki ihtilaflarda açıkça Yunanistan tarafından yer alan ABD, Kıbrıs’ta gerilimi artıracak yeni kararlar aldı.Önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. İki hafta sonra ise Güney Kıbrıs ABD Savunma Bakanlığının Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edildi.Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasına, “Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz” şeklinde yanıt verdi.Türk Dışişleri’nin Güney Kıbrıs’ın Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesine cevabı da “İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir. ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir” şeklinde oldu.Her iki açıklamada da Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdüreceği vurgulandı.ABD’nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına somut adımlarla yanıt verileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" açıklamasında bulundu.‘Güney Kıbrıs Rum Yönetimi silahlansa ne olur silahlanmasa ne olur?’Sputnik, ABD’nin Kıbrıs adasında gerilimi artıracak adımlarını emekli Tümamiral Deniz Kutluk’a sordu. Kıbrıs sorunun resmi taraflarından biri olmayan ABD’nin olmak için can attığını ifade eden Kutluk, şunları söyledi:ABD’nin bu kararını, “Adada iki taraf arasında 1974’ten bu yana oluşan istikrar ortamını bozmaya yönelik bir hamle” olarak değerlendiren Kutluk, “Güney Kıbrıs da yanılıp da bu silahları Türklere karşı kullanmak isterse o da son hamleleri olur” diye de ekledi.‘Türkiye daimi hava ve deniz üsleri kurmalıdır’Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta daimi bir deniz ve hava üssüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Kutluk, bunu şöyle anlattı:‘Barış Gücü Kıbrıs’ta iki devlet çözümün önünde engeldir’Öte yandan Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan açıklamasında Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında Kuzey Kıbrıs'ta da 2 kamp ve bir temas noktası bulunan BM Barış Gücü’nün Rumlar’dan izin alarak görev yaptığını belirterek, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” resti çekti.Bu açıklamayı da değerlendiren emekli Tümamiral Kutluk, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220929/cavusoglu-kibris-turkunu-korumak-icin-daha-fazla-silah-gonderecegiz-1061766168.html

https://sputniknews.com.tr/20221005/kuzey-kibristan-bmye-ya-tani-ya-cekil-1061977313.html

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