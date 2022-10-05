https://sputniknews.com.tr/20221005/kuzey-kibristan-bmye-ya-tani-ya-cekil-1061977313.html
Kuzey Kıbrıs'tan BM'ye: Ya tanı ya çekil
Kuzey Kıbrıs'tan BM'ye: Ya tanı ya çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden Kuzey Kıbrıs'ın tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi. Kuzey Lefkoşa, Rumlar’dan... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T11:21+0300
2022-10-05T11:21+0300
2022-10-05T11:27+0300
dünya
kuzey kıbrıs
güney kıbrıs
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059018157_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_75befed7dedce90623e74b439b235d72.jpg
Kuzey Kıbrıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden tanınma çağrısından ardından ilk somut adımı attı. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında Kuzey Kıbrıs'ta da 2 kamp ve bir temas noktası bulunan BM Barış Gücü’nün Rumlar’dan izin alarak görev yaptığını belirterek, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” resti çekti.Tahsin Ertuğruloğlu, Hürriyet’ten Ömer Bilge'ye verdiği demeçte tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk” dedi.New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonların’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.Bir ay mühlet verildiBM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider” ifadelerini kullandı.SOFA anlaşması nedir?Kuzey Kıbrıs'ın BM’den istediği uluslararası alanda SOFA (Status of Forces Agreement) adıyla bilinen askeri statü anlaşması, bir ülkede görev yapacak yabancı askerlerin tabi olacakları hukuk sistemi, görev tanımları ve yükümlülükleri ile yetkilerini belirliyor. Anlaşma ev sahibi ülke ile asker gönderen taraf arasında yapılıyor.BM Kıbrıs Barış Gücü günümüzde Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki 180 kilometrelik sınır hattında oluşturulan, ‘Yeşil Hat’ adı verilen 346 kilometrekarelik bölgeyi kontrol ediyor. Barış Gücü 19 ülkeden 1009 asker ve sivil memurdan oluşuyor. Kuzey Kıbrıs'ta biri Gazimagosa kentinde, diğeri Lefke’de 2 kampı bulunan Barış Gücü’nün başkent Lefkoşa’da da Ledra Palace yakınında bir temas noktası bulunuyor.BM Barış Gücü, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs’ta kayda değer olay olmaması nedeniyle halk arasında “BM tatil gücü” adıyla anılıyor. Kıbrıs, BM asker ve sivil bürokratların özellikle tercih ettiği görev yeri.
https://sputniknews.com.tr/20220925/kuzey-kibris-lideri-tatar-ne-federasyon-gorusuruz-ne-de-1974-oncesine-gideriz-1061592639.html
kuzey kıbrıs
güney kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059018157_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_f3ffcbecdf9ee3b8599449b1660ed128.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm)
kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm)
Kuzey Kıbrıs'tan BM'ye: Ya tanı ya çekil
11:21 05.10.2022 (güncellendi: 11:27 05.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden Kuzey Kıbrıs'ın tanınması çağrısının ardından ilk somut adım geldi. Kuzey Lefkoşa, Rumlar’dan izin alarak görev yapan BM Barış Gücü’ne Kuzey Kıbrıs ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. BM Barış Gücü anlaşma yapmazsa Kuzey Kıbrıs tarafındaki kampından çekilmek zorunda kalacak.
Kuzey Kıbrıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden tanınma çağrısından ardından ilk somut adımı attı. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında Kuzey Kıbrıs'ta da 2 kamp ve bir temas noktası bulunan BM Barış Gücü’nün Rumlar’dan izin alarak görev yaptığını belirterek, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” resti çekti.
Tahsin Ertuğruloğlu, Hürriyet’ten Ömer Bilge'ye verdiği demeçte
tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk”
dedi.
New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonların’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.
Bir ay mühlet verildi
BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider” ifadelerini kullandı.
SOFA anlaşması nedir?
Kuzey Kıbrıs'ın BM’den istediği uluslararası alanda SOFA (Status of Forces Agreement) adıyla bilinen askeri statü anlaşması, bir ülkede görev yapacak yabancı askerlerin tabi olacakları hukuk sistemi, görev tanımları ve yükümlülükleri ile yetkilerini belirliyor. Anlaşma ev sahibi ülke ile asker gönderen taraf arasında yapılıyor.
BM Kıbrıs Barış Gücü günümüzde Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki 180 kilometrelik sınır hattında oluşturulan, ‘Yeşil Hat’ adı verilen 346 kilometrekarelik bölgeyi kontrol ediyor. Barış Gücü 19 ülkeden 1009 asker ve sivil memurdan oluşuyor. Kuzey Kıbrıs'ta biri Gazimagosa kentinde, diğeri Lefke’de 2 kampı bulunan Barış Gücü’nün başkent Lefkoşa’da da Ledra Palace yakınında bir temas noktası bulunuyor.
BM Barış Gücü, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs’ta kayda değer olay olmaması nedeniyle halk arasında “BM tatil gücü” adıyla anılıyor. Kıbrıs, BM asker ve sivil bürokratların özellikle tercih ettiği görev yeri.