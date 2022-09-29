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Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız"... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri
dışişleri bakanı
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türkiye
kuzey kıbrıs
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda "İlk Ders: Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" programı kapsamında konuştu.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, yunanistan, türkiye, kuzey kıbrıs
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, yunanistan, türkiye, kuzey kıbrıs

Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz

17:08 29.09.2022 (güncellendi: 17:32 29.09.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda "İlk Ders: Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" programı kapsamında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız. ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız. Haklarımızı, çıkarlarımızı korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz, sahada ve masada da güçlüyüz. Bazen masa tükeniyor ve sahaya inip gerekeni yapıyoruz. Ondan sonra da onları tekrar masaya davet ediyor ve oyunu bu sefer biz kuruyoruz. Gücü yerinde, zamanında ve dengeli kullanmak önemli."
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