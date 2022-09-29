https://sputniknews.com.tr/20220929/cavusoglu-kibris-turkunu-korumak-icin-daha-fazla-silah-gonderecegiz-1061766168.html
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız"... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T17:08+0300
2022-09-29T17:08+0300
2022-09-29T17:32+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri
dışişleri bakanı
yunanistan
türkiye
kuzey kıbrıs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059293920_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cf4dab4f00755669ab35db3dec7c15e8.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda "İlk Ders: Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" programı kapsamında konuştu.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220925/kuzey-kibris-lideri-tatar-ne-federasyon-gorusuruz-ne-de-1974-oncesine-gideriz-1061592639.html
türkiye
yunanistan
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059293920_17:0:1184:875_1920x0_80_0_0_c405182894dba4e761b1aa32be271abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, yunanistan, türkiye, kuzey kıbrıs
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, yunanistan, türkiye, kuzey kıbrıs
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz
17:08 29.09.2022 (güncellendi: 17:32 29.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda "İlk Ders: Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" programı kapsamında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız. ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız. Haklarımızı, çıkarlarımızı korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz, sahada ve masada da güçlüyüz. Bazen masa tükeniyor ve sahaya inip gerekeni yapıyoruz. Ondan sonra da onları tekrar masaya davet ediyor ve oyunu bu sefer biz kuruyoruz. Gücü yerinde, zamanında ve dengeli kullanmak önemli."