Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla silah göndereceğiz

"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız. ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız. Haklarımızı, çıkarlarımızı korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz, sahada ve masada da güçlüyüz. Bazen masa tükeniyor ve sahaya inip gerekeni yapıyoruz. Ondan sonra da onları tekrar masaya davet ediyor ve oyunu bu sefer biz kuruyoruz. Gücü yerinde, zamanında ve dengeli kullanmak önemli."